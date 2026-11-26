新北市蘆洲區2家精神護理之家本月中旬接連有2名住民死亡，檢警相驗時在其中1名死者鞋底及內褲發現文字，內容涉及機構超收、照護不當及疑似遭虐待，因而展開調查。新北市衛生局今（26）日表示，涉案機構於中央評鑑及督導考核均合格，但其中一家曾有2次違規紀錄，今年稽查時發現疑似違法情事，已主動移請檢方調查；市府已安排照護人力進駐，並將協調住民轉安置。衛福部則表示，督導考核由地方主管機關，定期實施，結果依地方主管機關公告為準。下周起將不定時抽檢全台精神護理之家，並檢討申訴機制。

死者遺留文字 檢警追查疑涉超收及照護不當

這起案件發生於本月中旬，蘆洲2家精神護理之家接連有2名住民死亡。檢警相驗遺體時，發現死者沒有明顯外傷，但其中1人的鞋底藏有遺書，內褲上也留有文字，內容涉及機構超收、照護不當及疑似遭虐待等情事，檢警認為案情不單純，因而展開調查。

檢警調查發現，2家機構雖均合法立案，核定床數分別為22床及38床，但業者疑似利用合法機構掩護非法據點，收容人數遠超核定床數，導致照護品質低落。另有資料指出，業者疑似超收上百名病患。

新北地檢署24日指揮警方搜索，經漏夜偵訊後，於26日凌晨依私行拘禁致死等罪嫌，向法院聲請羈押禁見負責人及員工共7人。

新北衛生局稱曾列重點查核

新北市衛生局表示，涉案精神護理機構近3年中央評鑑及督導考核皆合格，其中一家曾有2次違規紀錄並遭裁處，已列為重點查核機構。今年衛生局不定期稽查時，發現該機構有疑似違法狀況，並主動移請檢方調查，目前相關情事一併由檢方偵辦。

衛生局表示，市府將全力配合檢方調查。因機構人員遭聲押，為維護住民權益，市府已安排照護人力進駐，並將陸續協調住民轉安置至其他機構。衛生局強調，如機構及相關人員涉及違反《精神衛生法》或精神護理機構相關法規，將依情節予以處辦，最重可廢止該機構開業執照。

衛福部安排住民轉院 下周起全台抽檢

衛生福利部心理健康司司長陳柏熹26日表示，新北市衛生局正配合檢調調查，有結果將一併對外說明。涉案精神護理之家其他住民已安排醫療院所接手、轉院安置，收治量能沒有問題。

陳柏熹指出，涉案2家精神護理之家分別於民國113年及114年接受中央評鑑，當時由醫策會委員前往評鑑，結果均合格，委員也未發現特別意見；之後逐年由地方衛生局進行考評，衛福部未接獲異常回報。

陳柏熹表示，目前全國有46家精神護理之家，可收治人數共4947人，衛福部下周起將全面展開不定時抽檢，並檢討精神護理之家的申訴機制。

針對中央評鑑部分，衛福部表示，按護理人員法第23條之1規定，中央主管機關應辦理護理機構評鑑，經查2家機構接受評鑑時間分別為113年及114年，合格效期為4年；在督導考核的部分，則是由直轄市、縣（市）主管機關對轄區內護理機構業務，應定期實施督導考核，結果依地方主管機關公告為準。