搬重物後腰痛，別以為只是閃到腰。52歲林先生日前搬重物後，腰部突然劇痛，甚至無法行走，在家休息2、3天仍未改善，就醫經X光及核磁共振檢查，才發現是第5腰椎與第1薦椎間的椎間盤破裂，已壓迫神經。台北慈濟醫院神經外科醫師洪立偉表示，椎間盤破裂不一定會造成神經損傷，但若壓迫嚴重，可能出現疼痛、肌肉無力，甚至大小便功能障礙，應及早就醫評估。

搬重物只是導火線 間盤破裂恐壓迫神經

洪立偉醫師指出，椎間盤是脊椎骨之間的軟骨，呈盤狀，主要功能是承受身體重量、分散脊椎負荷。椎間盤突出或破裂與年紀、遺傳及本身退化程度有關，長期反覆彎腰、扭轉、肥胖、肌肉耐力不足、抽菸及搬重物等，都可能成為誘發因素。

椎間盤破裂後若向後突出並壓迫神經，可能造成腰痛、肌肉無力、感覺異常，嚴重時甚至影響大小便功能。不過，是否造成神經損傷，仍取決於破裂位置、脫出程度及神經受壓迫的情形。

不一定得打骨釘 微創減壓保留脊椎功能

洪立偉醫師說明，醫師通常會透過X光及核磁共振，評估脊椎穩定度與神經壓迫程度。若脊椎骨明顯不穩定，可能需要進行微創減壓及骨釘固定骨融合手術，移除壓迫神經的組織後，再置入骨釘、墊片及人工骨，讓骨頭融合。

但像林先生這種脊椎結構穩定、只有單純神經壓迫的患者，則不一定需要骨釘，只要透過微創減壓手術移除壓迫來源即可。

洪立偉醫師指出，現在這類手術可透過微創方式進行，傷口較小、恢復較快，也能減少脊椎旁肌肉傷害，並在解除神經壓迫的同時，保留大部分椎間盤的緩衝及活動功能。林先生術後隔天就能下床行走，逐漸恢復正常生活。不過，若神經已受到嚴重損傷，即使手術解除壓迫，也可能無法完全恢復原有功能。

肌力嚴重下降、無法站走 應儘速手術評估

洪立偉醫師提醒，並非所有椎間盤突出或破裂患者都需要手術。若症狀輕微、影像檢查顯示壓迫不嚴重，可先透過藥物、復健、運動及生活方式調整等保守治療；若影像顯示嚴重壓迫，且症狀已明顯影響生活，則可評估手術。尤其肌力嚴重下降，甚至無法行走或站立者，更應迅速接受手術評估。

日常保養方面，洪立偉醫師表示，脊椎骨、脊椎後側的小面關節及核心肌群，是維持脊椎穩定的3大要素，民眾可透過控制體重、避免久坐及強化核心肌群運動，增加腰部肌肉力量、穩定脊椎。若出現肌力無力或感覺缺損等嚴重神經症狀，務必及早就醫。