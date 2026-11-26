遺傳因素已被證實是思覺失調症的重要影響因子，國家衛生研究院公布一項跨國合作研究，分析台灣、中國、日本等東亞及歐洲族群近8萬人的基因資料，共確認14個與思覺失調症顯著相關的染色體區域，其中4個新發現區域的相關變異，在東亞族群出現頻率遠高於歐洲族群。國衛院副院長陳為堅表示，這項研究補足過去以歐洲族群為主的基因研究缺口，也找到不同族群的遺傳線索。

罕見變異可能提高風險

陳為堅指出，全球約1%人口受思覺失調症所苦，過去研究已證實遺傳因素扮演重要角色，但尚未完全釐清哪些基因變異會增加罹病風險。過去數十年的國際大型基因研究，多集中於歐洲血統族群，亞洲及其他族群代表性相對不足，可能因此錯失不同族群基因變異分布與出現頻率的遺傳線索。

這次研究聚焦於「拷貝數變異」（CNVs），陳為堅說明，這類變異是染色體部分片段發生缺失或重複，造成其中某些基因的拷貝數量改變，進而可能影響基因功能。雖然罕見，但部分變異對思覺失調症罹病風險的影響，可能遠高於一般常見基因變異。

近8萬人資料找到14個區域

研究團隊整合台灣、中國、日本、新加坡及印尼約4萬名東亞族群資料，包括2萬餘名思覺失調症患者及2萬餘名對照者，再結合3萬餘名歐洲血統族群既有研究資料，總計分析近8萬人。

研究結果發現，思覺失調症患者帶有較多罕見拷貝數變異，尤其是影響較多基因的大片段染色體缺失。陳為堅指出，即使將常見基因變異形成的整體遺傳風險納入分析，罕見變異仍呈現額外的風險關聯，顯示常見與罕見基因變異都可能與疾病發生有關。

陳為堅表示，研究先在東亞族群找到9個與思覺失調症顯著相關的染色體區域，進一步整合歐洲族群資料後，共確認14個顯著相關區域，其中8個首次達到全基因體統計顯著標準；尤其有4個新發現區域的相關基因變異，在東亞族群出現頻率遠高於歐洲族群。

不過，陳為堅也指出，部分基因變異雖然在不同族群的出現頻率差異明顯，對思覺失調症罹病風險的影響卻大致相近，代表東亞與歐洲族群的基因變異分布有所差異，但遺傳風險機制具有高度共通性。

陳為堅表示，這項研究補足過去以歐洲族群為主的基因研究缺口。（國衛院提供）

未來疾病風險評估新線索

研究團隊指出，這次研究找到東亞族群與思覺失調症相關的罕見基因變異，提供後續探索疾病機制的新方向。未來將進一步研究這些基因變異如何影響神經發育與疾病發生，作為發展更精確疾病風險評估、預防及治療策略的研究基礎。目前研究成果仍屬基礎遺傳研究，尚未能直接應用於臨床基因篩檢、疾病診斷或治療。