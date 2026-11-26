超強聖嬰持續發展中，中央氣象署預估，今年12月至明年2月，台灣平均氣溫以正常至偏暖的機率較大，雨量則以正常至偏多的機率較大，其中又以12月偏暖、偏濕的訊號最為明顯。

不過，氣象署氣象預報中心主任黃椿喜提醒，暖冬並不代表沒有寒流，今年平流層異常增溫現象出現時間較早，冬季冷暖震盪幅度可能加大，除了須提防極端低溫，西半部也應留意局部極端降雨，以及明年春季金門、馬祖濃霧對交通運輸造成的影響。

超強聖嬰指數突破3.0 預估持續至明年春季

氣象署今（26）日舉行冬季展望記者會，黃椿喜指出，目前熱帶太平洋海溫呈現「東暖西冷」的配置，使原本位於西太平洋的上升氣流向中、東太平洋移動，進而改變全球大氣環流。

從聖嬰指數來看，目前週指數已突破3.0（超過2.0就是超強聖嬰），持續處於高檔；若以3個月滑動平均觀察，今年不僅升溫速度特別快，強度更創下歷史新高，超越1982至1983年、1997至1998年及2015至2016年等過去顯著的強聖嬰事件。

預估這波超強聖嬰將於今年冬季達到高峰，聖嬰現象預估持續至2027年春季，之後才會逐漸減弱，回歸正常狀態。

超強聖嬰如何影響台灣？東北季風減弱、西半部降雨偏多

黃椿喜說明，受到聖嬰現象影響，進入秋冬季後，西太平洋地區轉為氣流下沉區，菲律賓至南海一帶形成明顯的反氣旋環流，將造成東北季風偏弱，暖冬機會增加與南邊來的水氣增多、降雨偏多的區域主要集中在西半部。

至於明年，黃椿喜指出，預測西半部春雨有偏多傾向，夏季若轉為反聖嬰，氣溫偏高機會增加。

不過，氣象署強調，每次聖嬰事件的發展特徵及對台灣的影響程度不盡相同，仍須持續觀察後續海溫及大氣環流變化。

未來3個月天氣出爐 12月偏暖偏濕最明顯

氣象署預估，今年冬季（2026年12月至2027年2月）整體氣溫以正常至偏暖的機率較大，降雨則以正常至偏多的機率較大。

若逐月觀察，12月氣溫偏暖、雨量偏多的訊號最為明顯；明年1月及2月氣溫則以正常至偏暖為主，雨量以正常至略偏多的機率較大。

儘管冬、春季整體氣溫有偏暖趨勢，黃椿喜提醒，仍須留意寒流，尤其，今年平流層異常增溫現象發生時間較早，可能影響極區及中高緯度大氣環流，使冬季冷暖震盪幅度加大。

值得注意的是，中南部冬季仍處於枯水期，由於原本的降雨量就相對較少，即使預測雨量偏多，實際降雨量仍可能有限，氣象署呼籲各界持續節約用水。