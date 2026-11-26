免費追劇竟讓銀行存款遭盜轉！刑事局今（26）日示警，詐騙集團偽冒黃果、紅果等短劇App，誘騙民眾下載內含木馬程式的安裝檔，進而遠端操控手機，趁深夜盜轉銀行存款，甚至連銀行發送的一次性密碼（OTP）驗證簡訊都能攔截。

今年9月至11月21日，警方已受理逾100起相關案件，財損超過1742萬元，波及22家金融機構及電子支付業者，單一被害人最高損失181萬元，刑事局呼籲民眾落實「防盜三二一」原則，並優先使用指紋、臉部等生物辨識驗證，強化帳戶安全。

免費追劇暗藏陷阱 最慘一人遭盜181萬元

刑事局科技犯罪防制中心主任蕭瑞豪表示，自今年9月起，陸續有民眾報案反映，經查受害民眾透過非官方網站或社群平台廣告連結下載追劇App後，手機曾短暫出現強制更新、自行開關機等異常狀況，且多數使用Android系統手機。

而存款遭盜轉的時間集中在深夜至凌晨，期間未察覺銀行發送的OTP驗證簡訊，甚至有人一覺醒來，才發現銀行存款已遭搬空。

警方統計，相關案件不僅涉及網路銀行存款，信用卡、電信小額付款也有遭盜用的情形，另有部分被害人的網銀帳戶遭不明裝置或IP登入並進行轉帳。

假追劇App藏木馬 誤開「無障礙」權限恐遭遠端操控

刑事局調查發現，詐騙集團利用民眾免費觀看短劇的需求，透過非官方網站或廣告連結，散布偽冒「黃果」、「紅果」等App的惡意安裝檔，民眾下載後，App可能跳出偽冒Google Play的更新畫面，要求建立VPN連線，並以教學畫面誘導使用者開啟「無障礙（協助工具）」權限。

警方指出，這些看似正常的操作要求，其實可能讓惡意程式突破手機安全防護，一旦取得相關權限，歹徒便可能在被害人不知情的情況下遠端操控手機、側錄密碼及攔截驗證簡訊，進而盜轉存款。

刑事局揭自保6招 牢記「防盜三二一」

為防範手機遭植入惡意程式，刑事局提出「三不、二查、一設定」的防盜原則，提醒民眾從下載App、管理手機權限及帳戶驗證等方面著手。

首先，在安裝App前提高警覺，「不裝」官方商店以外的APP安裝檔，跳出VPN連線要求一律「不連」，不明App要求的無障礙權限「不開」。

此外，定期自我檢查，一查無障礙有無不明APP已開啟，二查裝置管理員、APP清單有無異常。

最後為帳戶多一道所，驗證優先採指紋、臉部等生物辨識。

手機疑遭駭怎麼辦？立即採取「斷、停、報」3步驟

但若發現手機畫面自行操作、遭不明畫面遮蔽，或銀行帳戶出現異常交易，刑事局提醒，應立即採取3項緊急應變措施。

斷：立即關機或開啟飛航模式

停：用其他電話請銀行停用網銀

報：撥打165，保留手機原狀報案

刑事局呼籲，民眾切勿為了免費觀看影音內容，輕易下載來源不明的App，更不要依照不明程式的指示開啟手機敏感權限，以免讓手機成為歹徒盜取存款的工具。

針對這類利用惡意程式遠端操控手機、盜轉網銀存款的新型態犯罪手法，金管會銀行局主任秘書陳家珍表示，考量相關案件多發生於深夜至凌晨，銀行公會也將研議是否針對深夜網路銀行交易加強防護，以降低民眾存款遭盜轉的風險。