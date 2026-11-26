美國貿易代表署（USTR）公布針對台灣等14個經濟體製造業「結構性產能過剩」的301調查結果，台灣雖被列入最低關稅級別，但全國工業總會（工總）今（26）日示警，隨著美國持續深化對各國產業政策及供應鏈的審查，企業面臨的貿易風險已不再只是關稅問題，呼籲企業從四大方向提前布局，政府也應積極與美方溝通，避免政策不確定性影響企業投資信心。

此次美國301調查主要從製造業回流、供應鏈安全及產業競爭力等政策目標出發，將全球製造業產能、政府支持措施及貿易順差等因素納入評估。其中，美方對台灣提出最高15％的建議關稅措施，且不與最惠國待遇（MFN）及相關既有關稅重複疊加，工總認為，顯示台美雙方既有貿易協商成果仍具有一定保障。

不過，針對美方對台灣產業發展模式提出多項質疑，工總指出，台灣長期透過出口導向、產業聚落、研發投資及企業自主創新建立國際競爭力，相關產業政策及發展歷程應從市場機制、全球供應鏈分工及企業實際營運情況加以理解，不能簡化為政府干預或產能過剩問題。尤其台灣製造業高度國際化，生產布局、投資決策及供應鏈分工，均是因應全球市場需求及國際競爭而形成。

不能只盯關稅稅率 工總揭企業四大因應策略

工總示警，隨著美國持續深化對製造業政策、供應鏈來源、產業支持機制及市場競爭條件的審查，企業面臨的國際貿易風險已從關稅擴大至政策、供應鏈、勞動、金融及永續治理等多重議題，不能僅以目前建議稅率作為判斷依據，而應密切關注後續法定程序、關稅適用範圍、產品豁免條件及相關協商進展。

對此，工總提出企業四大因應策略，首先是重新盤點輸美產品及關稅風險，包括產品稅則號列、原產地認定、適用關稅、既有232及301措施，以及客戶合約與成本分攤機制，避免政策變動造成額外成本及履約風險。

其次是強化供應鏈透明度及原產地管理，企業應重新盤點原物料、零組件及關鍵供應商來源，尤其涉及第三國轉運、跨國加工及來自非市場經濟體的投入品，更應建立可追溯的供應鏈管理機制，降低原產地認定及法規遵循風險。

第三是加速市場及生產布局多元化，工總認為，企業應綜合考量市場需求、成本、人才、能源、物流及地緣政治風險，適度調整全球生產及投資布局，而非單純透過移轉生產基地因應關稅。第四則是提升政策與法規應對能力，密切關注美方對勞動權益、環境、政府補助、金融支持及供應鏈安全等要求。

美方質疑台灣產業發展模式 工總籲政府拿數據說明

除了提醒企業提前布局，工總也呼籲政府積極與美方展開政策溝通及技術性協商，除了確保既有台美貿易協商成果落實，避免關稅重複課徵、政策變動或適用範圍不明，也應針對美方關切的產業政策、政府支持、研發投資、產業聚落及金融機制等議題，提出具體數據，釐清台灣產業發展是基於市場需求、企業投資及全球分工。

工總也建議政府建立跨部會及產業公協會的常態性協商機制，及時掌握產業實際受到的影響、企業疑慮及政策需求，形成具體協商策略，並在後續美方公聽會及書面意見程序中充分反映產業立場。

至於缺乏專責法遵及國際貿易團隊的中小企業，工總則呼籲政府提供關稅諮詢、原產地規則、供應鏈盤點及市場拓展等實質協助，降低政策變動帶來的衝擊。

工總強調，全球製造業正面臨產業政策競爭、供應鏈重組、地緣政治及貿易規則變動等多重挑戰，未來製造業競爭將不僅取決於技術、成本及效率，更涉及市場准入、政策風險、供應鏈透明度及國際信任，期盼台美雙方透過持續溝通及協商，維持公平、穩定且可預期的貿易環境。