美國301條款調查結果緩解市場對關稅政策的疑慮，台股今（26）日在電子股領軍下反彈，盤中一度大漲1264.52點，終場上漲956.38點，收在39,151.81點，漲幅2.50%，全市場共有57檔個股漲停。不過，外資今日仍賣超491.81億元，連續9個交易日賣超，累計金額達4708.44億元。

永豐投顧指出，目前指數上方仍有年線壓力，加上外部不確定性持續疊加，短線震盪幅度恐擴大，建議投資人現階段宜先觀望，既有部位不必急於停損，待指數站穩年線，或在年線附近整理一段時間後，再分批小量布局。

台股大漲956點收復39000點 成交量萎縮逾3成

台股今日跳空開高240.56點，隨後震盪走高，午盤過後一度上漲1264.52點，尾盤漲勢略為收斂，全日振幅達1023.96點，終場收復39,000點關卡。

盤面各類股全數收紅，以電子零組件、電腦及週邊設備、塑膠類股表現最為強勢，食品、貿易百貨及數位雲端類股漲幅相對落後。

不過，成交金額僅8376.53億元，較前一交易日減少31.88%，也較近19個交易日均量減少14.28%，量能並未隨指數反彈而放大。

永豐投顧分析，今日成交筆數較前一交易日減少38.60%，每筆平均成交金額則由20.31萬元增至22.53萬元，顯示小額交易退場，承接力道轉由較大額資金主導。

AI供應鏈全面反彈 電子零組件27檔漲停

今日AI供應鏈全面反彈，漲勢主要集中在中型電子股，其中又以先前跌深的印刷電路板（PCB）、載板及被動元件族群表現最為亮眼，包括金像電（2368）、欣興（3037）、南電（8046）、國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）均收漲停，電子零組件類股指數大漲8.31%，103檔個股中有99檔上漲、27檔亮燈漲停；電腦及週邊設備類股指數也大漲7.21%，64檔個股中有61檔上漲。

記憶體族群同步走強，南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）亮燈漲停，晶豪科（3006）、力積電（6770）、威剛（3260）漲逾7%，不過，半導體類股指數僅上漲0.70%。全市場57檔漲停中有27檔落在電子零組件類，資金行為屬跌深族群的反彈回補，並非權值股帶動。

主要權值股方面，權王台積電（2330）跌5元或0.23%，收2145元；聯發科聯發科（2454）漲60元收3705元；台達電（2308）大漲6.16%，收1120元；鴻海（2317）漲4.84%，收216.5元，日月光投控（3711）亦漲逾4%，收511元。

外資連9賣逾4708億元 期貨淨空單仍逾10萬口

儘管台股強勢反彈，外資仍持續站在賣方。觀察三大法人動向，外資今日賣超491.81億元，投信買超230.51億元，自營商買超128.65億元，三大法人合計賣超132.65億元。

外資已連續9個交易日賣超台股，累計賣超金額達4708.44億元；投信則連續3個交易日買超，自營商也結束連續8個交易日賣超，轉為買超。

期貨市場方面，外資台指期空單減少1790口至115,358口，但多單也減少2356口至9083口，使淨空單反而增加至106,275口，外資空單回補幅度有限，期現貨市場偏空態度並未改變。

年線壓力仍待化解 永豐投顧：不必急於停損

從技術面觀察，台股今日雖然收復39,000點，但指數仍位於月線及季線之下，負乖離率分別收斂至4.87%及13.48%，與10月6日收盤波段高點相比，仍下跌21.42%。

展望後市，美股26日因感恩節休市，27日則提前於台灣時間28日凌晨2時收盤；歐洲央行將於今晚8時30分公布貨幣政策會議紀要，短期國際市場消息面相對清淡。

永豐投顧認為，台股上方仍面臨年線壓力，外部不確定性也尚未消除，短線震盪幅度恐進一步擴大。

操作策略方面，建議投資人現階段以觀望為主，並留意槓桿部位，既有持股則不必急於停損。待指數站穩年線，或在年線附近經過一段時間整理後，再考慮分批、小量布局。