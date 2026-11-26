面對AI產業不確定性陰影，華南金總經理蕭玉美指出，仍看好全球AI產業發展及相關投資持續成長，受惠AI需求帶動出口、投資，明年台灣經濟仍可望維持穩健成長。對於股東關切股利政策，「投資人可以樂觀期待，明年的股利發放有機會優於今年。」

本週是金控超級法說會週，繼永豐金、兆豐金後，華南金今（26日）天接棒上場，面對明年展望，蕭玉美說，央行預估，今年及明（2027）年經濟成長率分別為11.48%及5.82%，對AI產業發展及相關投資持續看好下，台灣經濟仍可望維持穩健成長。

華南金前3季大賺263.67億元，年成長33.9%，每股賺1.88元，今年前10月賺284.56億元，年成長26.9%，已提前超越去年全年獲利，每股獲利達2.02元，ROE（股東權益報酬率）為13.8%，累計獲利、EPS及ROE均創歷年同期新高。

獲利超越去年 股利樂觀可期

法人關切華南金股利配發率，蕭玉美表示，今年前10月獲利已提前超越去年全年獲利，股利配發率朝7成規劃，原則上仍以現金股利為主，投資人可以樂觀期待，明年的股利發放有機會優於今年。

至於利率，蕭玉美說，美國經濟成長強勁、就業市場維持穩健，但通膨壓力仍高，預期Fed（美聯準會）今年底至明年第1季仍有升息空間，預估要到明年第4季才有可降息；台灣央行考量國內經濟成長和通膨，預期年底有升息可能，預估可望升息半碼，若明年通膨壓力緩和，將可望維持穩定。

匯率部分，蕭玉美指出，台灣經濟基本面穩健，不過考量國內外利差、國際資金流向及企業海外投資，預期新台幣將呈震盪偏升格局。