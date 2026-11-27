睡一覺醒來，銀行存款竟被轉走！歹徒冒用中國短劇「紅果」「黃果」等名義散布惡意程式，截至21日刑事局接獲逾百件網銀盜轉案，財損逾1,742萬元，單一被害人最高損失181萬元。資安風暴未止，宏碁旗下安碁資訊總經理吳乙南也坦言，截至今年10月底，客戶資安通報暴增近4成，光是服務既有客戶，公司已忙翻了。

吳乙南24日出席宏碁子公司聯合法說會時，談起前一天看到一份資安鑑識報告，駭客竟能在短短1秒內完成3個指令，這是連人類高手都難以達到的速度。如今AI代理技術日漸成熟，駭客發動攻擊的成本降低、速度加快，資安業者也面臨新一波攻防戰。

駭客藉AI加速攻擊 資安合約量大增近4成

這波網銀盜轉案已波及18家銀行、1家證券商及3家電子支付業者的客戶。不少被害人深夜至凌晨遭盜轉存款，期間甚至沒有收到銀行發送的交易驗證簡訊。警方檢視被害人手機後，研判歹徒透過惡意程式遠端操控手機，盜取銀行存款。

另一頭，吳乙南面臨的經營壓力也愈來愈大。安碁資訊今年整體合約量較去年增加35％至40％，由於資安服務合約通常長達1至3年，業務量增加，營收卻無法一次反映。為因應龐大的資安服務需求，安碁資訊除了透過安碁學苑培養人才，近年也投入AI資安檢測方案，擴充服務能量。

企業砸錢防駭 系統整合與資安設備業務大增7成

企業採購資安設備的力道尤其強勁。吳乙南指出，安碁資訊今年系統整合與資安設備採購業務成長達7成，居公司3大營運主軸之冠，明年再力拚成長2至3成；資安監控與檢測業務今年也維持一成增長。

金融及政府機關的指標型專案，加上資安防護檢測、雲端服務需求成長，已推升安碁資訊獲利。今年第三季稅後純益9,100萬元，創單季歷史次高，前三季營收19.64億元、年增13％，稅後純益2.44億元、年增15％，每股稅後純益（EPS）來到8.14元。

從政府、銀行到中小企業 吳乙南搶攻海外資安商機

除了政府機關、金融業等既有客戶，安碁資訊因應AI時代的資安防禦需求，下一步還要將資安監控與檢測服務拓展至製造業及中小企業，並透過資料中心提供客戶雲端算力支援。

吳乙南也將資安戰線拉到東南亞，繼泰國之後，今年新增馬來西亞資安攻防演練據點，已完成當地銀行跨3個營運據點的阻斷服務攻擊（DDoS）防禦演練，測試銀行遭大量惡意網路流量攻擊時的應變能力，接下來還要建立跨國資安監控機制。

吳乙南預期，今年第四季將迎來全年營運高峰，全年獲利有望創新高，2027年營運持續挑戰雙位數成長。