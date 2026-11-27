纏訟多年的華映案終於迎來轉折，大同11月19日與中國華映正式簽署和解文件，和解金額與帳列負債準備相差人民幣20.35億元，預計今年認列相關回沖利益；除了卸下歷史包袱，大同總經理張松鑌26日也在法說會上透露，總銷430億元的3大住宅建案將於明年起陸續交屋，2028年起連續3年預計每年貢獻逾百億元營收，成為大同未來幾年重要的成長支撐。

大同董事長張榮華今年8月提出電力、算力、土地三箭齊發的轉型策略，相較於電力事業需要持續擴產、算力事業仍處於商業化初期，土地開發已逐步進入收成階段。隨著華映案正式和解、住宅建案陸續完工交屋，大同財務結構可望進一步改善，也讓新經營團隊有更多空間推動下一階段的轉型計畫。

華映案正式和解 近百億潛在回沖利益待確認

大同今年前三季合併營收362.5億元、營業利益16.58億元，均較去年同期下滑，但歸屬母公司淨利達18.76億元，年增35.5％，每股盈餘（EPS）0.89元，其中一項影響獲利表現的重要因素，就是華映案相關負債準備的調整。

大同發言人張瑞凱指出，今年第二季配合法院執行進度認列相關調整數，第三季則受到華映案匯兌評價影響，單季歸屬母公司淨損約4,000萬元。不過，隨著雙方於11月19日正式簽署和解文件，相關評價損失也預計於今年回沖。

張瑞凱進一步說明，截至第三季底，大同針對華映案帳列負債準備為人民幣28.03億元，最終和解金額為人民幣7.68億元，兩者相差人民幣20.35億元，換算新台幣約為近百億元規模，實際回沖利益仍須待會計師查核確認，預期將對未分配盈餘及財務結構帶來明顯改善。

值得注意的是，截至第三季底，大同帳上仍有約89.02億元待彌補虧損，若華映案回沖利益順利認列，有望大幅改善累積虧損，也讓市場重新關注大同未來恢復股利發放的可能性。不過，負債準備回沖並不等於現金流入，未來能否恢復配息，仍須視實際盈餘、法定程序及公司資本配置而定。

430億住宅建案接棒 連續3年規劃入帳逾百億

除了華映案，大同未來幾年另一項重要的營運支撐，來自手中龐大的土地資產。

大同開發旗下大同莊園三期、大同新豐采及大同新紀元3個指標性住宅建案，總銷規模約430億元，預計自2027年至2030年陸續完工交屋，相較於8月法說會主要揭露各建案的銷售及交屋進度，張松鑌這次進一步公布未來4年的認列金額規劃。

張松鑌指出，2027年將率先由大同莊園三期交屋，入帳目標為43億元；2028年預計認列128億元、2029年134億元、2030年125億元，隨著3大建案陸續完工交屋，自2028年起連續3年，土地開發事業預計每年可為集團貢獻逾百億元營收。

其中，總銷規模最大的大同新紀元，8月法說時銷售率為90.5％，目前銷售簽約率已提升至97.6％，累計簽約銷售金額逾248億元，僅剩少數住宅及店面待售。

相較於過去土地開發營收容易受到單一建案交屋時程影響，3大住宅建案未來4年陸續入帳，有望為集團提供相對穩定的營收來源。不過，上述金額屬於公司目前的交屋規劃，並非正式財務預測，實際認列時程仍須視工程完工、驗收及交屋進度而定。

手握40萬坪土地 下一步從住宅走向AI產業園區

住宅建案之外，大同手中的產業土地，也成為張榮華推動電力、算力、土地三箭齊發的重要資源。

張松鑌透露，大同集團土地資產合計約40萬坪，規劃開發效益約80萬坪，其中，中和台通AI科技辦公園區已於今年9月正式向新北市政府送件，由規劃設計進入都市更新審議階段，未來有望接續既有住宅建案，成為下一階段的開發動能。

至於桃園觀音及大園的產業土地，大同開發正與母公司共同研議開發方向，希望結合地方政府支持、台電供電基礎設施，以及集團既有電力設備及AI資料中心技術，提高土地承載AI產業需求的能力。

張松鑌表示，未來相關土地除了可供AI資料中心使用，也不排除引進其他適合的產業。相較於過去單純透過住宅開發實現土地價值，大同如今也在探索將土地、建築、供電設備及算力基礎建設整合的可能性，不過，相關方案目前仍處於研議及協調階段，尚未公布具體投資規模及開發時程。

對大同而言，住宅建案提供相對明確的中期營收來源，產業土地則是下一階段的成長選項。如何讓手中龐大的土地資產不只是房地產開發題材，更能為重電及算力事業創造商機，將是張榮華推動集團轉型的另一項重要考驗。