今年6月才決定投入AI資料中心（AIDC）整案建置市場，9月底正式發表產品，不到2個月，大同就拿下首張整案訂單。大同26日舉行集團聯合法說會，總經理張松鑌透露，已有約40組客戶參觀模組化AI資料中心，目前海外又以日本客戶洽談最為熱絡；不過，新事業傳出捷報之際，大同第三季營收卻年減12.9％，如何將AI及電力商機轉化為實質獲利，將是新經營團隊明年的重要考驗。

大同董事長張榮華今年8月提出電力、算力、土地三箭齊發的轉型策略，其中，算力事業是過去百年大同較少涉足的領域。為加速搶進AI基礎建設市場，大同整合集團既有的供配電設備、散熱及資訊系統整合能力，於9月底推出模組化AI資料中心解決方案「TTG AIDC CUBE」，主打最快180天完成建置，與傳統資料中心業者做出市場區隔。

首張AI整案訂單到手 日本客戶洽談最熱絡

經過近2個月的市場推廣，大同終於迎來第一張Edge AI（邊緣人工智慧）整案訂單，供應範圍涵蓋完整電力及水冷模組。張松鑌指出，自10月初至今，已有約40組客戶前往參觀大同的示範場域，其中4至5家客戶已有較明確的規格及建置需求，大同正協助進行規劃設計。

值得注意的是，大同現階段並未將主要目標放在國際科技巨頭的大型資料中心，而是鎖定0.5MW至50MW的中小型資料中心建置需求，搶攻企業自建AI、主權AI及資料中心代管市場；至於規模更大的資料中心，則透過變壓器、配電設備等既有產品切入，未來也不排除進一步提供工程服務。

張松鑌透露，目前海外又以日本客戶洽談最為熱絡，由於日本企業較傾向採用分散式建置，與大同模組化資料中心的設計相當契合，公司期盼明年第一季起陸續取得國內外新訂單，並透過設備買斷及訂閱兩種模式，將業務延伸至後續的算力維運服務。

重電交期縮至9個月 核心事業營運卻未跟上

儘管算力事業開始展現成果，大同既有事業的營運表現卻仍有改善空間。大同第三季合併營收117.48億元，年減12.9％，營業利益5.41億元，歸屬母公司淨損約4,000萬元。前三季合併營收362.5億元、營業利益16.58億元，均較去年同期下滑。

進一步檢視財報，涵蓋重電、馬達、電纜、資訊及新能源等業務的電力資訊新能源部門，第三季對外營收57.8億元，年減9.55％，部門稅後獲利2.95億元，較去年同期衰退33.75％。大同發言人張瑞凱解釋，母公司營收主要受到階段性訂單及客戶交期影響，第三季歸屬母公司淨損則與華映案相關匯兌評價有關。

不過，張松鑌仍看好全球變壓器需求，認為市場榮景有望延續至2030年，除了已取得美國德州及加州345kV大型電力變壓器訂單，大同也透過策略性備料及產能調整，將部分電力級變壓器交期縮短至9個月，較部分同業更具交期優勢。

大同全球營運長謝穎昇指出，隨著AI資料中心快速擴張，能否及時取得電力已成為市場競爭的關鍵。大同在北美將以電力級及配電級變壓器為雙引擎，部分配電級變壓器可在3至4個月完成製造，並已在美西、美中及美東建立3個倉儲中樞，增加在地庫存，加快交付速度。

除了北美市場，謝穎昇也透露，日本將以AI資料中心及新能源相關電力設備為主，澳洲則鎖定工商業儲能及光儲專案，東南亞將結合馬達、驅動控制及供配電設備拓展市場，中東則透過既有合資夥伴搶攻電網更新及大型馬達商機。

明年擴大資本支出 500kV變壓器新廠仍在評估

因應電力設備需求，大同在台灣的產能布局也陸續展開。張松鑌指出，觀音新廠已完成建置，大園廠擴容預計年底完成，三峽馬達廠則持續推動設備更新及製程自動化；此外，大同旗下動力電機、智慧電表及電纜等3家新設公司，相關公共工程及台電認證預計自明年第一季陸續完成，有望增加公共工程接單機會。

張松鑌透露，明年資本支出及研發費用都將大幅增加，除了持續評估能夠製造500kV變壓器的新廠計畫，也將加強投入高壓直流供電（HVDC）、固態變壓器（SST）及採用環保氣體的氣體絕緣開關設備（GIS）等新一代產品。

對於明年營運展望，張松鑌表示，明年度預算已大致編列完成，雖尚未經董事會通過，但根據在手訂單、市場景氣及新產品開發進度，公司已設定相當高的成長目標，也對達成目標抱持信心。

從8月提出轉型策略、9月發表新產品，到11月取得首張AI資料中心整案訂單，大同的算力事業已跨出商業化的第一步。然而，首張訂單能否複製為更多海內外專案，重電擴產能否帶動營收及獲利同步成長，才是2027年檢驗這家百年企業轉型成果的關鍵。