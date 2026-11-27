大同董事長張榮華入主後積極整合集團資源，旗下上市櫃公司也陸續展開事業重整，但今年前三季營運表現卻呈現兩樣情。大世科受惠AI及資料中心商機，獲利已超越去年全年；精英電腦面臨記憶體漲價及PC需求降溫，稅後獲利年減近6成；福華電子則持續淘汰低毛利產品，本業仍處於虧損。隨著3家公司新事業陸續推進，明年將成為檢驗集團轉型成果的重要一年。

今年8月，大同集團首度舉行聯合法說會，旗下精英電腦、大世科及福華電子分別提出轉型策略，除了結合集團資源搶攻AI商機，也透過收斂產品線、處分非核心事業及提高產品附加價值，改善過去的經營體質。時隔3個多月，3家公司26日再度公布最新進展，其中，大世科已率先享受到AI帶來的成長紅利，精英與福華則仍處於新舊事業交替階段。

大世科率先吃到AI紅利 明年再拚資安業務倍增

大世科今年前三季合併營收43.47億元，年增24.43％，營業利益2.88億元，年增55.31%，稅後淨利2.53億元，年增66％，已超越去年全年獲利，每股盈餘（EPS）2.53元，創歷年同期新高。

大世科總經理劉盈秀指出，今年前三季營收較去年同期增加8.53億元，其中金融及製造業合計貢獻67％的營收增額。金融業主要來自大型金控核心系統設備汰換及AI推論算力需求，製造業則受惠高科技產業擴廠、GPU及CPU算力專案，以及現代化資料中心建置需求。

從營收結構來看，今年前三季大世科AI算力與應用、現代化資料中心合計營收達18.8億元，年增39%，占整體營收43%，若再加計軟體技術服務，3項業務合計占比已達71%。

劉盈秀表示，大世科下一階段將透過3大成長引擎，分別是AI基礎建設擴大營收規模、AI應用及資安提高附加價值，以及透過維運、託管等服務增加經常性收入，希望將過去一次性的系統整合專案，延伸為長期的客戶服務關係。

值得注意的是，隨著企業大量導入AI，資安防護範圍也從傳統資訊系統延伸至資料、模型及AI治理。劉盈秀透露，公司明年設定資安業務達今年2倍的成長目標，並將擴大相關認證及人員培訓投入，海外市場則將優先布局東南亞及日本，結合大同集團既有海外據點，拓展AI基礎建設及資訊服務商機。

記憶體漲價打亂PC淡旺季 精英押注新事業

相較於大世科營收及獲利雙雙成長，以電腦代工為主要業務的精英電腦，今年則面臨截然不同的市場環境。精英前三季合併營收151.43億元，年增4％，但毛利率從去年同期11.08％降至8.34％，營業利益約5,200萬元，年減35.23％，稅後淨利3.35億元，年減58.28％；不過，去年同期曾認列處分蘇州子公司利益7.39億元及股利收入2.59億元，今年缺乏相同規模的業外收益，也是稅後獲利大幅衰退的原因之一。

精英電腦總經理翁育斌指出，受到記憶體漲價影響，今年PC市場出現提前拉貨效應，過去通常是上半年占全年營收4成、下半年占6成，今年卻呈現反轉，成為上半年占6成、下半年占4成。隨著終端產品價格上漲，消費者能否接受更高的PC售價，也成為產業面臨的一大挑戰，精英第四季將以去化庫存為主，對明年第一季PC市場仍持審慎態度。

為降低對傳統PC代工的依賴，精英今年透過組織及人力調整，前三季營業費用較去年同期減少約3.2億元。翁育斌強調，撙節費用並非單純為了降低成本，而是希望將資源重新投入未來具成長潛力的事業，讓精英從單一板卡製造走向高階系統產品，提高產品附加價值。

目前精英鎖定Edge AI及無人載具2大成長動能，其中，翁育斌透露，無人載具預計12月下旬推出概念驗證（PoC）成果，採用台灣製造的晶片，明年有望取得小量訂單。因應非中國供應鏈需求，精英也正在研議於台灣建置無人載具相關製造基地。

Edge AI方面，除了結合大同集團旗下資訊服務及醫療相關資源，翁育斌也透露，精英規劃於12月與北美系統整合業者展開策略合作，推廣AI工作站等地端運算產品，預計明年第二季開始有新事業營收挹注。

除了上述2大新事業，精英也已將既有電腦硬體及系統整合能力延伸至低軌衛星領域，主要從衛星飛行電腦及姿態控制相關系統切入。據了解，精英已透過國內衛星計畫累積飛行履歷，今年9月底已與歐洲衛星業者展開接觸，當時預期最快明年初有望取得較具體的進展。若後續能取得海外客戶的平台認證及量產資格，將有機會從單一衛星驗證專案，進一步拓展至衛星星系的量產供應市場，成為另一項潛在成長動能。

光電營收暴跌近9成 福華從零組件走向模組化

相較於精英仍維持本業獲利，福華電子的轉型壓力更大。今年前三季福華合併營收4.61億元，年減4.71％，營業虧損9,335萬元，較去年同期擴大57.43％，稅後淨損8,208萬元，每股虧損0.59元。

其中，福華第三季光電部門對外營收僅537萬元，較去年同期4,506萬元大減近9成，占整體營收比重也從去年同期約28％降至4％左右。

福華電子董事長宋成璽指出，公司持續整併低毛利甚至不具毛利的產品線及工廠，過去光電產品營收主要來自蘇州福華，隨著相關事業轉型，低毛利產品將逐步淘汰，目前營運重心已轉向電子零組件及電子應用產品，2項業務第三季合計營收年增16.3％。

除了事業做減法，宋成璽也希望福華不再只是零組件供應商，而是朝模組化產品發展。以應用於專業音訊及燈光控制設備的智慧推桿模組（Smart Fader）為例，福華將既有推桿零件與控制電路整合，提高單一產品價值，目前已通過德國客戶驗證，預計明年第一季開始首批量產出貨。

另一項新產品則是軍工通訊耳機，宋成璽透露，福華已取得設計驗證（DVT）階段訂單，預計12月試產出貨，期盼明年能帶來進一步營收貢獻；此外，福華也與電競品牌業者合作，預計明年推出2款電競耳機新品。

不過，福華非核心事業的退場並非全然順利。今年4月，福華簽約以1.05億元出售從事碳權開發相關業務的子公司福華智能全數股權，但根據第三季財報揭露，買方未依約支付7月底及10月底兩期款項，合計1,575萬元，福華已發函催收，後續交易能否順利完成，仍有待觀察。

宋成璽表示，未來將持續推動廠區集中化、整合產線及處分非核心子公司，希望將福華打造成一家小而美的公司。對福華而言，明年除了要檢驗軍工通訊及模組化產品能否順利放量，更重要的是新事業所帶來的營收及毛利，能否補上舊事業退場留下的缺口。