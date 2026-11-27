宏碁集團明年可望再添2家上櫃公司！智聯服務董事長施宣輝透露，轉投資宏碁創達、旭誼都有機會在2027年轉上櫃。智聯服務今年10月營收暴增188％，前三季半導體客戶占比高達66％，從晶圓廠需要的專業人才、無塵室工程，甚至產線旁的櫃子，智聯服務都有生意可做。

智聯服務今年營運宛如洗三溫暖，上半年營收年減近18％，8月恢復成長，9月營收年增158％，10月再衝上3.07億元、年增近188％。短短2個月創造5.72億元營收，占前10月營收約三分之一，也將累計營收推升至17.12億元、年增11.6％，創歷年同期新高。

從搶人才到蓋廠房 旭誼單月營收暴增328％

半導體擴產需要大量專業人才，這門生意正是施宣輝手中第一張上櫃牌「宏碁創達」的強項。今年前三季智聯服務系統整合收入年增25％，人力服務收入增幅更達34％，其中人力服務主要由宏碁創達負責，已占智聯服務營收36％。

宏碁創達今年前10月營收5.64億元、年增29.15％，前三季稅後純益1,048萬元，每股純益（EPS）1.05元。根據今年10月內部人持股資料，智聯服務持有宏碁創達60.63％股權，施宣輝本人也持股2.76％。

在人才之外，智聯服務早在2022年嗅到半導體擴廠商機，斥資9,000萬元，以每股45元取得「旭誼」33.33％股權。旭誼擅長建廠所需的無塵室、機電及空調工程，與智聯服務原有的資訊服務客戶高度重疊，這筆投資得以將生意版圖延伸至廠務工程。

旭誼的工程版圖橫跨半導體、印刷電路板（PCB）、電子代工、光電及生技醫療等產業，去年8月以券商認購價每股70元登錄興櫃，目前智聯服務持有旭誼27.88％股權。

這張上櫃牌的獲利實力不容小覷，旭誼第三季單季EPS從去年同期的0.45元暴增至5.20元，累計前三季營收近6億元，稅後純益突破1億元，EPS達8.89元。10月營收再飆出年成長3.28倍，帶動前10月營收達6.95億元、年增逾67％。

連晶圓廠的櫃子都能做生意 新事業占比逼近3倍

除了人才與廠務工程，連工廠產線旁的櫃子，智聯服務都能做成生意。施宣輝揭露今年發展的智慧櫃產品線，從讓員工自行領取筆電的自取櫃，到生產線旁的智慧櫃、化學品櫃，甚至晶圓檢驗櫃，都在公司布局範圍內。

一個櫃子衍生出多項服務，智聯服務從企業後台系統串接、設備安裝一路做到售後維護，將原有的資訊技術延伸至工廠現場。

今年前三季，資訊科技（IT）產品仍占智聯服務營收53％，但包括智慧櫃在內的營運科技（OT）產品，營收占比已從去年同期的4％提高至11％，達原先的2.75倍。施宣輝預期，明年這塊新事業的營收占比還會繼續提高。

跟著半導體大客戶赴美日 施宣輝布局多年等收成

因應半導體大客戶赴海外擴廠，智聯服務早在2021年就成立智聯美國，2023年成立創達美國，隔年再成立創達日本，將資訊及人力服務版圖延伸至美、日。

但跟著大客戶出海，商機還需要時間醞釀。施宣輝指出，由於公司業務性質不同，海外布局的效益估計要等到後續才會逐步顯現。

2張上櫃牌也呈現截然不同的獲利能力。今年前三季，做人力服務的宏碁創達營業利益率約2％；做廠務工程的旭誼，營業利益率卻從去年同期的12.17％大幅提高至22.13％。

施宣輝將智聯服務2027年營收成長目標訂在雙位數，但比起衝高營收，他將更加重視利潤率的提升。