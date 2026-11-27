全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6），上市首日全球零售額飆出37.9億美元（約新台幣1,249億元），從台灣momo購物網到美國Amazon都傳出缺貨！宏碁遊戲總經理徐挺洋透露，現在連GTA手把都供不應求，正積極向原廠搶貨，一款爆紅遊戲讓宏碁遊戲迎來4大商機。

徐挺洋在26日法說會上，特別搬出電影《阿凡達》、美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift），直呼GTA 6一天的零售額，超越《阿凡達》全球累計票房，比泰勒絲耗時近21個月的全球巡迴演唱會收入還高。根據遊戲開發商Rockstar Games統計，GTA 6在11月19日正式上市前已賣出3,250萬套，首日零售額逼近前一代的5倍。

還沒上市就賣破3千萬套 GTA 6到底紅什麼？

《俠盜獵車手》系列遊戲，以高度自由的開放世界玩法風靡全球，玩家可以開著跑車穿梭城市、探索街頭、執行犯罪任務，在虛擬世界體驗宛如好萊塢電影般的劇情。

這次GTA 6以美國佛羅里達州為原型打造虛構世界，男女主角因一次犯罪行動失手，捲入橫跨整個州的犯罪陰謀，2人必須攜手求生。除了系列招牌的犯罪題材及動作場面，新作也著重男女主角的情感關係，原廠20日宣布，GTA 6在遊戲評價網站Metacritic獲得99分的近滿分評價。

《俠盜獵車手》系列全球累計銷量逼近4.8億套，光是13年前上市的GTA 5，累計出貨就近2.35億套。龐大的玩家基礎，加上GTA 6首波只登上PS5及Xbox Series X、S主機，讓想玩新作的PS4老玩家得升級遊戲設備，也為宏碁遊戲帶來換機商機。

主機漲價玩家照樣搶 PS5 Pro需求暴增348％

事實上，遊戲主機只是宏碁遊戲搶攻的第一門生意。儘管索尼（Sony）遊戲主機漲價，今年7至9月PS5全球出貨量仍從前一季160萬台增至260萬台、季增62.5％。宏碁遊戲指出，GTA 6開放預購後一週，PS5 Pro需求更大增348％。

近期記憶體及顯示卡價格上漲，墊高電競電腦成本，讓家用遊戲主機更具價格競爭力。索尼11月5日已將本會計年度遊戲事業營收預測從4.54兆日圓上修至4.83兆日圓。

第2門生意是遊戲軟體。面對各地通路缺貨，徐挺洋手上籌碼是台灣、香港、新加坡及菲律賓4地的PlayStation代理權，其中香港子公司今年11月才取得當地全通路總代理權，就碰上GTA6掀起全球搶購潮。徐挺洋認為，區域代理規模有利於取得商品，目前12月已有一批新貨，明年第一季的貨源也在積極爭取。

第3門生意是手把及周邊配件。宏碁遊戲透過不同配色、熱門遊戲主題及限量版手把刺激消費，即使玩家家中已有遊戲主機，仍可能為了喜愛的遊戲再次掏錢購買配件。

第4門生意則是數位點數卡。宏碁遊戲已在上述4地導入PlayStation Network（PSN）數位業務，透過點數卡等商品搶攻玩家購買數位遊戲及其他數位內容的消費商機，擴大硬體銷售以外的收入來源。

前三季虧逾千萬元 宏碁遊戲看中爆款長期商機

這場搶購潮對宏碁遊戲來得正是時候，因今年第三季受旗下遊戲美術代工公司唯晶科技虧損拖累，獲利由盈轉虧，累計前三季營收36.14億元、年減2.9％，營業虧損5,226萬元，歸屬母公司淨損1,281萬元，每股虧損0.35元。第四季碰上全球爆款遊戲上市，徐挺洋看好對公司營收及獲利的貢獻。

徐挺洋看中的還不只是年底購物旺季。2013年9月上市的GTA 5，從PS3一路賣到PS5，橫跨3個遊戲主機世代，上市第7年至第13年間，每年仍維持約1,500萬至2,000萬套新增出貨量。一款遊戲賣超過10年，依舊能吸引玩家掏錢。

除了GTA 6的長期銷售效益，明年PS5平台還有多款遊戲大作上市，宏碁遊戲也將搶攻下一代遊戲主機商機。徐挺洋看好主機、遊戲及周邊商品買氣延續至明年全年，宏碁遊戲2027年營運力拚雙位數成長。