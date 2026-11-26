蘋果MacBook Air未來可能迎來多年來最大幅度的產品更新！根據《彭博社》記者Mark Gurman最新透露的消息，蘋果預計在2027年初率先推出搭載M6晶片的MacBook Air，但外觀設計不會有明顯變化；真正的大改款可能要等到2027年底或2028年，屆時除了重新調整機身設計，也有機會導入OLED螢幕，成為MacBook Air產品線的重要轉變。

MacBook Air最快2027年底大改款，OLED螢幕有望登場

Mark Gurman在最新一集《Power On》Podcast中談及蘋果MacBook Air的未來規劃，指出這款蘋果最受歡迎的電腦產品需要持續更新，預期2027年至2028年間將迎來較大幅度的改版，OLED螢幕也可能成為其中一項升級。

不過，目前仍無法確認蘋果是否會在2027年底就推出OLED MacBook Air，過去Mark Gurman的相關報導更傾向 2028年才會實現，因此新一代MacBook Air的實際改版時間，以及OLED螢幕是否會同步導入，仍有待後續消息確認。

M6 MacBook Air預計2027年初推出，外觀維持現有設計

在全面改款之前，蘋果預計於2027年初先更新MacBook Air產品線，換上新一代M6晶片，並與MacBook Neo 2一同登場；不過，這次更新將以內部硬體升級為主，不會同步推出全新外觀。

回顧MacBook Air的設計演進，蘋果上一次大幅調整外觀是在2022年，當時捨棄過去經典的楔形機身，改採更接近MacBook Pro的平整設計，同時加入亮度更高的Liquid Retina螢幕、相機瀏海，以及MagSafe磁吸充電連接埠；2023年則進一步增加15吋MacBook Air，之後主要以小幅度更新為主。

OLED MacBook Air售價恐成關鍵，可能與LCD版本並行

蘋果已在2026年推出搭載PROLED XDR螢幕的新款MacBook Pro，正式將OLED技術導入高階筆電產品線，但是否會在短時間內將相同技術擴展至定位更親民的MacBook Air，目前仍存在不確定性。

以美國市場售價來看，搭載PROLED螢幕的MacBook Pro起售價為2,899美元，而MacBook Air則從1,299美元起跳，兩者之間存在明顯價差；考量產品定位與成本，未來蘋果可能採取OLED與LCD版本並行的策略，讓OLED MacBook Air定位在較高階的價格帶，同時保留價格較低的LCD機型，不過這仍屬推測，並非已確認的產品規劃。

MacBook Air改版分兩階段，OLED版本仍需等待

依照目前消息，MacBook Air接下來可能分成兩個階段更新，2027年初先推出搭載M6晶片的版本，2027年底至2028年間才有機會迎來外觀與顯示技術的重大變化；至於OLED版本是否會與LCD版本同時販售，以及實際產品定位與上市時間，蘋果尚未公布相關資訊。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）