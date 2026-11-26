Tesla Cybertruck確定將逐步停產，台灣預訂戶也開始收到相關通知！Tesla特斯拉今（26）日寄發給Cybertruck預訂用戶的電子郵件指出，因應工廠產線調整，Cybertruck 將逐步停止生產，原有預訂單也將自動取消，已支付的3,000元預訂金會全額退還；Tesla也針對受影響的預訂用戶提供專屬購車禮遇，只要符合指定條件，轉訂全新Model 3或Model Y，即可獲得8年免費頂級連線服務。

Tesla Cybertruck逐步停產，3,000元預訂金全額退還，無須另外提出申請

根據Tesla寄發的通知信，Cybertruck因工廠產線調整將逐步停止生產，台灣原有預訂單也將配合取消；自2026年11月26日（四）起，Tesla官網將移除Cybertruck相關內容，屬於配合停產計畫的既定調整；不過，官網內容移除並不影響已支付的預訂金，也不會影響後續退款作業。

針對已預訂Cybertruck的台灣消費者，Tesla表示，系統將自動取消預訂單，原先支付的3,000元預訂金也會全額退還，用戶不需要另外提出退款申請；至於實際退款及發票折讓時程，Tesla預計在未來一個月內另行通知，目前尚未公布確切退款日期；若對預訂單取消或退款程序有疑問，可致電Tesla客服0809-001-766，並提供原有預訂單編號查詢。

轉訂Model 3、Model Y享8年免費頂級連線，2027年3月31日前須完成交付

除了退還預訂金，Tesla也提供原Cybertruck預訂用戶專屬購車優惠；收到通知信的用戶即符合活動資格，只要使用當初預訂Cybertruck的相同Tesla帳戶，訂購全新Model 3或Model Y，並於2027年3月31日前完成車輛交付，即可獲得新車8年免費頂級連線服務；若使用其他電子郵件帳戶訂購，或是車輛已經完成交付，則無法追溯適用這項優惠。

符合資格的車主可在新車交付後三天內，透過Tesla App的「升級」與「管理升級」頁面，確認額外提供的8年免費頂級連線服務。

（本文由 News pie新聞派授權轉載，原文在此）