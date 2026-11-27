中央氣象署指出，今（27）日水氣減少，各地天氣逐漸穩定，白天氣溫持續回升，中南部及台東高溫可達27至29度。此外，週六（28日）投票日，氣象粉專「天氣風險」提醒，外出投票大致不受降雨影響，但東半部及山區仍有局部短暫雨機率。

水氣減少天氣回穩 中南部高溫29度

氣象署表示，今日水氣減少，環境風場轉吹微弱偏北風，北部、東半部及恆春半島雲量稍多，偶爾有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

氣溫方面，隨著雲量減少，各地白天氣溫持續回升，整體感受舒適溫暖。苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約24至25度，中南部及台東則可達27至29度；不過早晚仍稍涼，中部以北及東北部低溫約18至19度，其他地區約20至21度，提醒民眾早出晚歸適時增添衣物。

離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫21至25度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至20度。

投票日東北季風再增強 水氣偏少

「天氣風險」指出，週六至週日（28日至29日）受到新一波東北季風影響，各地氣溫將再度下降，不過這波冷空氣伴隨的水氣較少，降雨範圍及雨勢都較有限，各地普遍為晴時多雲。

週六投票日當天，北部及東部白天高溫約24至26度，中南部仍有27至29度，迎風面地區及山區偶有短暫雨，其餘地區天氣大致穩定。提醒東半部民眾外出可隨身攜帶雨具，其他地區則可把握相對穩定的天氣前往投票。

氣溫方面，週日將再略微下降，中部以北及東北部早晚低溫約16至17度，尤其週日清晨，若夜間風勢較弱，受到輻射冷卻效應影響，局部空曠及近山平地低溫有機會下探14至15度，早出晚歸應留意保暖。

本週投票日天氣穩定。（圖／中央氣象署提供）

下週一東北季風減弱 天氣晴朗穩定

展望下週一（30日），東北季風逐漸減弱，各地大致維持晴時多雲的穩定天氣，白天氣溫也將逐日回升。不過，由於環境偏乾，加上夜間風勢減弱，輻射冷卻效應仍較明顯，中部以北及東北部清晨局部低溫仍可能下探15度左右。

整體而言，週末至下週一各地天氣大致穩定，但早晚溫差大，提醒民眾若有南北往返行程，應依各地氣溫差異適時調整衣著，並留意清晨及夜間低溫變化。