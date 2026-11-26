金融資安動起來！金管會為因應全球AI資安事件頻傳，今（26）日發布「金融業資安防護強化措施」，要求金融業者年底前要完成14點自評，金管會資訊服務處處長林裕泰說，明定資安長、資訊長責任與職權，並擬辦理「AI攻擊」情境演練，經營階層也要共同參與。

國內屢傳資安事件，永豐金旗下永豐銀又遭駭客入侵盜轉民眾存款，微軟日前全球服務大當機，導致全球政府、金融、航空機構受影響，金管會因此發布「金融業資安防護強化措施」，請各金融機構於115年底前完成14項自評事項，並提報最近一次董事會審議，由董事會及高階管理階層優先提供資安及資訊部門足夠資源與支持，以提升金融體系整體資安防護及營運韌性。

金管會指出，資安已不只是技術問題，更是經營階層應承擔的管理責任，並要求金融業落實資安基本功，將對外曝險縮至最小，外部人員存取秉持零信任，並導入多因子驗證（MFA）、最小權限、網路分段及足夠監控；漏洞修補採動態排序，依是否對外暴露、已可被利用、可自動化攻擊及可取得控制權等排定優先順序；董事會與高階管理階層給予資安／資訊部門足夠資源與支持；在風險可控下，審慎評估導入防禦性AI於漏洞檢測與修補、情資分析及資安監控。

金管會列出14項自評共分為曝險收斂；身分、金鑰與第三方元件管控；資料與交易安全；偵測、回溯與應變；中長期強化零信任等5大類，目前國內銀行、信合社、票券、電子支付共79家業者，已設有76名資安長，僅3家電子支付業者尚未設。

金管會指出，金融機構得依系統重要性、是否對外及是否接觸個資或資金，調整辦理範圍與順序，對外且可接觸個資或資金之系統優先辦理，惟各項均為最低控制目標，不因調整或機構規模而降低；確有困難者，得採隔離、限縮來源或強化監控等具同等風險降低效果之替代措施，並留存理由、風險評估及改善期限，由資安長（或具資安督導權責之副總經理以上主管）核定，重大者報告董事會。

金管會表示有8銀行通報重偶。（圖／翻攝自金管會）

追劇APP植木馬 8銀行10客戶受害

除了針對資安進一步管制外，刑事局今天也公布有18家銀行客戶遭盜轉，金管會銀行局主秘陳家珍指出，目前已有8家銀行向金管會通報重大偶發，除原有的中信銀、北富銀、玉山銀、華南銀外，還新增合庫、彰銀、台新銀、一銀等4家銀行，共有10名客戶遭盜轉，盜轉金額約182萬元。

陳家珍表示，未來金管會將持續資安防禦及應變能力，由銀行公會研議相關精進措施，同時也和警政署密切聯繫與合，金融機構也持續向客戶宣導，不要下載不明App或不明連結。至於民眾因自行下載App，導致倒轉無法得到銀行補償，陳家珍說，民眾若認為有爭議，可向金融評議中心申請。