宏碁不只賣電腦，連講究風水的保險箱都能賣到募資突破2,530萬元！今（27日）正逢歐美黑色星期五購物旺季，倚天酷碁總經理鍾逸鈞在前一天法說會揭露，今年前三季透過全球跨境電商狂銷逾622萬件商品、年增45.4％，前10月營收更衝上43.72億元、年增7成，比去年全年多出近11億元。

鍾逸鈞的銷售戰場早已不限於美國電商巨頭Amazon，從TEMU、TikTok Shop到蝦皮、SHEIN，都成了倚天酷碁的銷售通路，版圖涵蓋逾10個區域市場、100多項核心商品。今年10月6、7日Amazon購物檔期，短短2天就賣出61,224件商品，是2024年同檔期銷量逾10倍。

連風水財都要賺 門鎖、保險箱募資逾9千萬元

在台灣，倚天酷碁瞄準居家風水，推出「好運保險箱」，將風水吉字位融入產品設計，搶攻居家財物保管商機，吸引逾2,300人掏錢支持，募資金額突破2,530萬元。

另一項熱銷商品是智慧電子鎖。「碁智鎖」ODL101在募資平台嘖嘖2波募資突破4,000萬元，PRO及PRO MAX款式銷售金額也突破2,500萬元，全系列吸引逾1萬800名贊助者。光是門鎖與保險箱2大品類，募資金額合計超過9,030萬元。

倚天酷碁甚至把行李箱賣進便利商店，旗下Acer Fashion行李箱累計銷量突破4萬件，通路涵蓋全台逾4,000家7-ELEVEN門市；氮化鎵充電器則打進中華電信、地標網通等通訊通路。

倚天酷碁布局美國 入股公司獲利成長68％

當倚天酷碁透過全球電商搶攻消費者荷包時，鍾逸鈞今年3月也出手投資美國電腦周邊品牌Plugable，核准投資金額上限910萬美元、約新台幣2.9億元，目前已取得30％股權。

鍾逸鈞不只看中高階電腦擴充設備，還有這家美國公司手中的企業客戶。據悉，美國《財富》（Fortune）雜誌排名前50大企業中，有9成採用Plugable產品，營收有6成來自企業客戶，而每名企業客戶在往來期間能為公司創造的價值，約為一般消費者的7倍。

這張牌的獲利實力也逐漸浮現，根據倚天酷碁指出，Plugable今年營收成長20％，獲利增幅更高達68％；去年全年營收為6,100萬美元，今年預估將提高至7,500萬美元、年增23％。

單季獲利賺贏上半年 美國AI平台將導入台灣

倚天酷碁2021年營收僅14.5億元，2023年登上創新板，今年前10月營收規模已是2021年全年的3倍。第三季稅後純益達5,142萬元、年增82％，光是這一季就賺贏整個上半年，前三季每股純益（EPS）達1.65元，逼近去年全年的1.88元。

不過，營收暴增也伴隨利潤率壓力，今年前三季營收年增66.3％，毛利率卻降至10.4％，較去年同期減少1.5個百分點。高階電腦周邊及企業AI設備，成為鍾逸鈞接下來要拓展的新商機。

Plugable將產品從電腦擴充基座、集線器延伸至AI攝影機及桌邊AI運算設備，讓企業能在本機處理部分AI工作，同時兼顧資料隱私並降低雲端使用成本。

Plugable還開發企業AI平台Plugable IQ，串接企業內部資料，打造專屬AI助理，目前已在美國公司內部實際使用，累計4.3萬次使用紀錄。下一步，這套美國開發的AI系統也將導入倚天酷碁台灣總部。