當國內水泥業者苦於房市降溫、營建需求下滑之際，成立66年的環泥卻悄悄將觸角伸向人形機器人市場。環泥總經理侯智元26日在法說會上透露，去年斥資近5億元收購美國壓力感測器品牌Tekscan後，台美團隊整合進度優於預期，今年開發的新一代感測技術，更已成功打入一家位於波士頓的機器人廠，並取得樣品訂單，成為環泥跨足科技產業的一項重要進展。

「這個其實是我們最想要跟大家分享的一個成果。」26日法說會上，侯智元特別播放一段感測手套的展示影片，只見手套的每根手指都布滿感測器，當使用者拿起筆時，便能偵測手指各處的壓力分布，看似簡單的動作，背後卻藏著人形機器人發展的一項關鍵技術。

對機器人來說，如何拿起物品而不使其滑落，又不會因力道過大而將物品捏碎，是靈巧手開發的重要課題，環泥今年開發的新技術，可將感測器印在不織布上，透過蒐集人類抓握物品時的壓力數據，作為訓練機器人的依據。侯智元透露，目前已取得波士頓一家機器人廠的樣品訂單，接下來將以此為基礎，向其他國際機器人業者推廣。

布局感測科技逾10年 砸近5億買下美國老牌企業

事實上，環泥跨足電子科技產業並非近年才搭上AI熱潮，早在2010年就已與工研院展開軟性壓力感測技術合作，後續成立子公司利永環球科技，發展壓力感測元件及相關應用，並逐步切入醫療器材等市場。然而，對一家來自台灣的感測器廠商而言，要打入國際工業客戶的供應鏈並不容易。

去年10月，環泥董事會通過授權利永環球以1,600萬美元、約新台幣4.89億元，收購美國Tekscan全部股權，並於同年11月完成交割。這家在美國深耕近40年的感測器品牌，長期布局汽車工業、生物力學研究、醫療及工業量測等市場，與利永環球既有技術及客戶群具有互補性。

侯智元透露，Tekscan原本就是一家獲利企業，由於原股東私募股權基金有退場需求，才讓環泥有機會出手收購，併購至今滿一年，Tekscan原有資深團隊全數留任，雙方技術相容性也相當高，讓研發及業務整合進度比原先預期順利。

更重要的是，Tekscan擁有成熟的全球經銷商體系，尤其在美國傳統工業市場累積多年客戶關係。侯智元指出，許多工業客戶並不在矽谷，而是在密西根州等地，過去利永環球從台灣拓展業務相對困難，如今可藉由Tekscan的既有銷售網絡，將產品推向更多國際客戶。

環泥從水泥跨足科技，已悄悄將觸角伸向人形機器人市場。（圖／AI生成）

軍工訂單留在美國 台美製造分工降成本

除了技術及銷售通路整合，環泥也著手調整Tekscan的生產布局。侯智元指出，Tekscan過去在波士頓製造產品，生產成本相對較高，併購後已針對原料及製程進行整合，部分產品改由台灣生產，但由於Tekscan部分客戶涉及美國國防及軍工產業，相關訂單仍須保留美國當地產線供貨。

依照環泥規劃，未來將有更多高產量產品移至台灣生產，美國則聚焦高複雜度製造及研發，藉由台美產能分工，降低製造成本並提升營運效率。

技術整合成果也逐步浮現，雙方共同開發的輪椅坐姿評估及壓力量測系統ErGO Scan，已完成訂單交付，成為併購後首項技術整合的商業化成果；新一代觸覺壓力及溫度映射系統I-Scan 10，也預計於今年第四季上市。

從財報來看，隨著Tekscan納入合併報表，環泥今年前三季以電子事業為主的其他類別營收達4.05億元，較去年同期的2,000萬元大增逾19倍，占整體營收比重也提升至8％。相較於環泥過去以水泥、混凝土及石膏板為主的營收結構，電子事業已逐步成為新的營運支柱。

展望明年，侯智元表示，電子事業除了持續鞏固汽車、半導體及儲能等既有市場，也將加速機器人相關技術布局，隨著台美團隊整合、製造成本改善及全球銷售通路拓展，他預期，相關效益將在未來兩年逐步浮現。從十多年前投入感測技術研發，到如今打入美國機器人市場，環泥的科技事業正逐步開花結果，也為這家66年老牌水泥廠開啟新的成長空間。