國內房市買氣降溫，營建需求下滑，水泥業者紛紛面臨營運逆風，環泥卻逆勢擴張混凝土事業版圖，不僅從新竹到台南多座混凝土廠都將台積電視為重要客戶，目前混凝土待提合約金額更高達67億元。環泥總經理侯智元26日透露，看準景氣低迷之際可能有同業退場，明年將持續尋找新的營業據點，桃園更是下一階段鎖定的目標。

攤開環泥今年前三季成績單，合併營收53.56億元，年減7％，其中，三大傳統事業營收全數衰退，混凝土營收年減14％、水泥年減23％、石膏板則年減2％；不過，受惠於電子事業加入及營運體質調整，整體營業毛利逆勢成長20％，毛利率也從去年同期的21％提升至27％，前三季稅後淨利12.39億元，每股盈餘（EPS）達1.78元。

面對營建景氣逆風，侯智元並未放慢擴張腳步，反而將目光轉向科技廠辦及公共工程，透過調整客戶結構、擴大營業據點及原料來源多元化，試圖降低房市景氣波動對營運的衝擊。

從新竹一路布局到台南 多座混凝土廠搶台積電商機

近年台積電持續擴大在台投資，不只帶動半導體設備及廠務工程業者營運，也讓傳統建材業者嗅到商機，環泥去年底新增台南麻豆混凝土場，今年又陸續加入嘉義、中港等營業據點，背後瞄準的正是科技大廠擴廠帶來的需求。

侯智元透露，麻豆混凝土場是永康廠的衛星廠，主要是為了支援台積電後續擴廠需求，而環泥承租中港廠的目的之一，也是為了供應台積電，由於單一混凝土廠要滿足大型科技廠房的需求並不容易，透過增加營業據點，才能提升供貨能力及調度彈性。

目前從新竹、中港、烏日一路到嘉義、麻豆、永康、台南及大湖等據點，台積電都是環泥的重要客戶，除了科技廠辦之外，環泥也看好台中港周邊大型公共工程商機，目前混凝土待提合約金額達67億元，為後續營運提供一定支撐。

儘管今年前三季環泥混凝土銷量年減15％，侯智元仍看好擴張機會。他指出，在整體營建景氣不佳的情況下，部分業者可能選擇退出市場，對環泥而言反而是增加營業據點的機會，接下來將持續在北台灣尋找合適據點，其中，桃園是鎖定的區域之一。

不再向台泥採購 侯智元揭原料多元化盤算

除了積極擴張混凝土版圖，環泥近年在水泥事業上也做出重大調整。去年11月，環泥停止向台泥採購水泥原料，轉而透過海外進口拓展供應來源，一度引發市場關注。

對此，侯智元在法說會上解釋，雙方未能繼續合作，主要是對原料供應策略有不同看法。他指出，台泥希望成為環泥的單一供應來源，但從股東權益考量，環泥認為應保有多重原料來源的選擇，並透過正常議價流程進行採購。

不過，轉換原料來源也面臨陣痛期。侯智元坦言，原本使用國內水泥品牌的客戶，未必能立即接受進口產品，加上營建景氣不佳，旗下從事水泥進口及銷售的環中國際，每月水泥銷量已從過去約3萬噸降至約2萬噸，拖累整體水泥事業表現。今年前三季環泥水泥銷量約29萬噸，較去年同期衰退22％。

近期國際油價及航運費用上漲，也對進口原料成本造成影響，但侯智元仍認為，長期維持多元供應來源，才有利於企業保有採購彈性，環泥目前也持續推動高雄阿蓮水泥廠設備更新及產能擴增計畫，藉此改善生產效率及產品品質。

環泥三大本業逆勢突圍策略。（圖／AI生成）

不只賣水泥 從半導體廢料尋找建材新原料

相較於水泥及混凝土事業，環泥旗下石膏板事業展現較強的營運韌性，今年前三季銷量達1,067.7萬平方公尺，與去年同期大致持平，營收僅小幅衰退2％。不過，侯智元也提醒，由於石膏板多應用於工程後段，房市降溫的影響可能較晚浮現，明年住宅市場需求仍須觀察。

為降低單一原料來源的風險，環泥也積極投入廢石膏板回收再利用技術，透過化學製程讓回收石膏重新結晶，再投入石膏板生產，目前回收石膏投入比例約達10%，未來將持續提高回收處理量，並改善製程成本。

侯智元指出，石膏板的主要原料石膏，過去多來自火力發電廠，但隨著未來燃煤發電量可能逐步減少，環泥勢必得提前尋找替代來源。目前公司也著手布局利用半導體產業廢酸製造石膏的相關技術，相關計畫仍處於建廠階段，未來若能擴大生產規模，有機會進一步改善石膏板的成本結構。

從混凝土跟著台積電擴廠、水泥原料走向多元採購，到石膏板開發循環再生技術，環泥正逐步走出有別於大型水泥業者的經營路線。隨著科技廠辦及公共工程需求支撐、混凝土營業據點持續增加，加上原料多元化與生產效率提升，環泥不僅有望降低對住宅市場的依賴，也將進一步強化建材本業的競爭優勢，為未來營運增添新的成長動能。