今（28）日適逢九合一選舉投票日，東北季風增強，各地白天仍舒適溫暖，下半天起氣溫逐漸下降，入夜後中部以北及東北部降至16至18度。中央氣象署指出，週日（29日）及下週一（30日）清晨下探14度，直到下週一白天起，各地氣溫才逐漸回升。

冷空氣午後南下 僅花東、恆春有雨

這波東北季風水氣偏少，今日各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫雨。

白天北部及東半部高溫約23至24度，中南部約26至29度；下半天冷空氣持續南下，入夜後中部以北及東北部氣溫將降至16至18度，其他地區約19至20度，民眾早晚應適時增添衣物。

離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫21至24度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，16至21度。

另外，隨著東北風增強，桃園至台南、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖局部地區，有平均風力6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪也將增大，從事海邊活動及海上作業應注意安全。

週日低溫探14度 下週一白天起回暖

展望未來一週天氣，週日持續受到東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。台南以北、宜蘭及花蓮低溫約14至17度，高屏及台東約18至20度；各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫雨。

下週一東北季風減弱，但清晨受輻射冷卻影響，中部以北及東半部低溫仍約14至17度，白天起各地氣溫逐漸回升。下週二（12月1日）北部及東半部高溫回升至24至27度，中南部約26至28度。

下週一至週五（12月4日）各地大多為晴到多雲，氣溫逐日回升，僅台東及恆春半島有零星短暫雨，西半部民眾仍須留意日夜溫差大。