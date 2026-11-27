基隆市推出「LOOK! KEELUNG｜奇幻基隆・精彩不打『羊』！」燈光藝術活動，即日起沿著田寮河打造城市奇幻光帶，結合藝術角色、燈光裝置與投影，串聯海洋廣場及河岸周邊景點。活動不只有可愛IP角色陪伴賞燈，11月28日起每週六、日還推出限定別針扭蛋活動，民眾完成指定任務就有機會免費收藏。

義大利藝術家打造12位奇幻夥伴 海羊成基隆主角

今年「LOOK! KEELUNG｜奇幻基隆・精彩不打『羊！』」以「登陸、探索、抵達派對」為動線概念，將藝術裝置融入河岸步道、橋梁、廊道及河面，讓整條田寮河化身充滿驚喜的夜間探索路線。

這次活動特別邀請義大利藝術家盧卡斯・贊諾托（Lucas Zanotto）為基隆設計全新IP角色。Lucas擅長運用鮮明色彩、簡潔造型及充滿表情的大眼睛，創作風格活潑、帶有幽默感的藝術作品。

藝術家以基隆的山海地景、港灣特色及城市活力為靈感，打造專屬主角「海羊Hai-Yang」。名稱取自「海洋」，頭上如浪花般揚起的羊角，象徵好奇、冒險及向海而行，也將帶領其他11位奇幻夥伴一起探索基隆。

目前海洋廣場也率先迎來三位奇幻夥伴，包括好奇觀察世界的望仔Gazer、擅長漂浮的浪標Bobber，以及喜歡偷偷安排驚喜的笑星Smiley，其他夥伴還有啵客Bubbler、疊疊魚Fish Stack、引航員Beacon、波寶Buoy、霓霓Rainbow、歡喜Cheery、好事泉湧Fortune Flows及圈仔Loopy，民眾賞燈時不妨留意沿途各個角落，尋找角色蹤影。

義大利藝術家為基隆設計全新IP角色。（圖／翻攝基隆市文化觀光局臉書）

田寮河變身奇幻光廊 海洋廣場出發尋找角色

民眾可從海洋廣場出發，首先遇見海羊Hai-Yang、望仔Gazer、浪標Bobber及笑星Smiley等角色，接著沿著田寮河前行，在港務局連通道、富狗橋、金雞橋及田寮河岸長廊等地，尋找引航員Beacon、海羊分身、好事泉湧Fortune Flows及啵客Bubbler等藝術裝置。

除了燈光裝置，活動也將陸續加入角色投影及跨橋面魚群裝置，霓霓Rainbow、歡喜Cheery等角色也會以光影形式現身，讓民眾在不同路段發現驚喜，感受田寮河夜間景觀的多元變化。

12款限定IP別針免費扭 完成3個任務就有機會

欣賞燈光藝術外，今年也推出「海羊尋友任務」，自11月28日起，陸續推出12款活動限定IP別針扭蛋。民眾只要沿著活動路線找到3個藝術角色，並完成1則公開貼文，即可獲得1次扭蛋機會，把奇幻角色收藏回家。

扭蛋兌換活動自11月28日至2027年1月24日舉行，每週六、日下午2時至晚間8時開放兌換，地點設於基隆微風東岸。想要收集限定別針的民眾，可以趁著週末安排基隆夜間小旅行，透過尋找、拍照與分享，讓角色成為探索田寮河的線索，也把奇幻基隆化為可以收藏的城市記憶。