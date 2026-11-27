敏金及家妘兩家精神護理之家涉嫌不當對待住民、違規超收，檢方並於11月27日公布偵辦涉嫌非法拘禁住民、超額收容及詐領政府安置費案件。新北市政府衛生局表示，已於11月26日廢止兩家機構開業執照，27日起生效；全體住民已完成轉安置。市府並啟動家屬聯繫、法律扶助及費用追償機制。

新北衛生局指出，涉案機構過去已有違規紀錄，列為高風險重點查核對象。今年不定期稽查時，發現疑似有非核准範圍收容住民，隨即蒐證，並於9月移請檢調偵辦；全案目前由檢方併案調查。

機構人員遭檢方聲請羈押後，市府啟動跨局處應變，調派專業醫護及照護人力進駐，評估住民身心狀況、確認照護需求並聯繫家屬。截至11月26日傍晚，兩家機構全體住民均已轉安置至其他醫療及照護機構。衛生局設置諮詢專線02-2258-5116，協助家屬查詢住民安置去向、健康狀況及後續照護事宜。

法制局已聯繫法律扶助基金會及犯罪被害人保護協會，協助住民及家屬取得法律諮詢與必要協助，並依法追究業者民、刑事責任及提出求償。針對疑似詐領政府安置費用，市府將依司法調查結果及契約規定清查款項，依法追繳不當領取費用。

社會局表示，涉案機構住民多由家屬自行洽詢入住，少數保護個案由各縣市社工定期訪視。市府將檢討機構收容量掌握、跨縣市資訊整合及住民異動追蹤等管理機制，並與中央及各地方政府研商，強化收容量管理、資訊通報及跨機關查核制度。