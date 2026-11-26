感謝別只放在心裡，傳訊息告訴對方，不僅可能讓自己更幸福，也能讓善意持續流動。董氏基金會引述一項涵蓋34國、逾1萬人的跨國研究指出，6種感恩練習都能提升正向情緒，其中實際寫下感謝訊息並傳送給對方，效果最為顯著。研究也發現，感恩可能讓人產生想回報的心情，進而在人際關係中形成互助循環。中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇建議，民眾可從日常一句具體的道謝開始，讓對方知道自己的付出被看見。

研究：傳達感謝效果最顯著

刊登於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的一項研究，由巴西麥肯齊長老會大學、美國加州大學聖地牙哥分校及佛羅里達大學等學者團隊共同完成，招募34個國家、共1萬696名民眾參與線上實驗。研究發現，6種感恩練習的效果皆顯著高於對照組，能立即增加正向情緒與社會互惠感，並減少負向情緒與嫉妒感，生活滿意度及樂觀程度也有所提升。

不過，各國練習效果並不一致，墨西哥效果最為顯著，挪威與日本則較弱。研究者指出，感恩有時也會讓人覺得欠了一份人情，而想回報的心情，可能在人與人之間形成持續互助的循環。

每天花1分鐘 回想一件好事

胡延薇表示，感恩不能只停留在「我知道你對我很好」，更要讓對方知道「我看見你的付出，而且很珍惜」。她建議，列感恩清單不必追求數量，選一件事深入回想、理解其中意義，也可把感受延伸為回應善意的小行動。

忙碌的民眾可每天花1分鐘回想一件好事，利用通勤或睡前空檔，想想誰曾提供幫助；有機會時再透過訊息或當面說出感謝及自己的感受，例如「謝謝你今天願意聽我說，讓我感覺輕鬆很多」。

不必等節日 把道謝融入日常

董氏基金會心理衛生中心主任李麗亭表示，華人常把「自己人、不用謝」掛在嘴邊，對外人客氣周到，卻容易省略對親近者的道謝。有人想等到適當時機、寫好完整內容才表達，也有人擔心顯得刻意或被誤會有所求。

李麗亭建議，不必等特定節日，也不用長篇大論，事情發生當下自然說句「謝謝你剛剛幫忙處理」即可。社群平台上，按讚或傳貼圖雖方便，也可多補一句具體細節，例如「謝謝你幫我找出資料，讓我省下不少時間」；看到朋友貼文或限時動態，也不妨留言或私訊多聊兩句。

胡延薇提醒，感恩不是要求自己每天快樂，情緒低潮時應先接納情緒，不必勉強自己。李麗亭也表示，表達感謝的前提是讓自己自在；若當下狀態還不錯，不妨從今天開始，想到誰就傳個簡短訊息，讓善意有機會被對方看見。