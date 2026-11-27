蘆洲2家精神護理之家接連發生住民死亡事件，檢警進一步查出業者涉嫌超收、非法拘禁及照護不當，也引發外界關注各縣市精神護理之家分布及收容量能。全台有8個縣市沒有精神護理之家，衛福部心理健康司司長陳柏熹今（27）日表示，過去精神護理之家曾採獨立設置，後來制度已逐步整合，目前沒有新增獨立設立的情況；至於住民安置，長照、安養及精神護理之家現有承接量能足夠。

制度已整合 不再獨立設置

陳柏熹說，過去曾有單獨設立的精神護理之家，後來制度逐步整合，目前精神護理之家不再獨立設置，現有機構則是過去已設立的機構。

針對一般照護機構收治精神疾病住民的照護問題，陳柏熹表示，各機構特性及環境不同，仍須考量個別狀況；部分精神疾病患者年紀漸長後，精神症狀可能較不明顯。

症狀明顯者 仍由慢性精神病房收治

陳柏熹表示，目前長照機構、安養機構及精神護理之家承接住民的量能足夠；若住民精神症狀較明顯，仍以慢性精神病房系統收治。

全台46家精神護理之家 下周起不定時抽檢

陳柏熹指出，涉案2家精神護理之家分別於民國113年及114年接受中央評鑑，結果均合格，評鑑委員當時未提出特別意見；後續逐年由地方衛生局考評，衛福部未接獲異常回報。目前全國有46家精神護理之家，核定收治人數共4947人。

針對蘆洲2家精神護理之家涉嫌超收，陳柏熹表示，超收住民不一定都是精神疾病患者，實際情況仍須等待檢調調查釐清。涉案住民已全數完成安置，約有100多人轉至其他機構，安置作業由新北市政府負責。衛福部下周起將全面展開精神護理之家不定時抽檢，並檢討精神護理之家的申訴機制。