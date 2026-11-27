台股近來波動劇烈，金控龍頭國泰金總經理李長庚表示，明年整體經濟展望仍持正面，台灣今年經濟成長率可望超過12%，明年年經濟成長率雖難維持同樣雙位數成長，應會稍微放緩，但放眼全球，表現仍相對亮眼，對明年資本市場整體走勢仍抱持樂觀可期。

本週是金控超級法說會週，國泰金今天舉行第3季法說會，國泰金前3季大賺1,054億元，年成長40.7%，每股獲利達6.94元；若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的股票處分利益1,183億元，對本期保留盈餘影響數達2,237億元，再創歷史新高，每股獲利15.01元。

由於近期台股持續回檔，出現股市和基本面脫鉤，行政院也曾召開產業和金融業座談會，法人關切後續展望，李長庚說，由於該場會議是閉門會議，他不便多談，不過政府關心市場變化是應該的，尤其先前「四貸同堂」擔憂對市場衝擊。

慘被瑤池金母翻車波及 國泰證影響僅千元

李長庚說，他昨晚看到瑤池金母翻車、主動統一台股增長ETF（00981A）爆出違約交割1億多元新聞，申報券商其中一家是國泰證，引起他關注，並立刻和國泰證查證，後來才發現原始金額約14萬多元，券商當場處分後，對國泰證僅1100多元影響，對國泰證來說，實際影響不大，但對投資人的心理影響卻很大，擔憂是否發生嚴重違約交割，但整體來說，國泰證違約狀況控管仍是不錯。

法人也關注國壽後續投資配置，國泰人壽總經理林昭廷指出，截至9月底，國外債券依舊占比59.5%最大，投資金額約4兆6,850億元，經常性收益將維持3.5%，由於股票配置相對少，就算修正，也不會有太大影響，未來也會配合加碼債券投資、國內公共基礎建設投資；國壽目前在台股配置約6,660億元、占整體8.4%；海外股票約4,400億元、占整體5.6%。

美年底將升息 國壽估避險成本仍在1~1.5%

對於後續升息預估，林昭廷說，國壽預期Fed（美聯準會）年底會升息1碼，明年有機會再升息，因此明年避險成本會相對高，預估外價準備金一年會純增加300億元以上，今年也已超過300億元；受到明年將升息影響，預估避險成本會增加，避險成本今年落在1.2%~1.25%，預估明年將維持在1~1.5%。

對後續AI產業看法，國泰世華銀行副總、發言人傅伯昇指出，接下來關鍵是美國對資料中心建置態度，長期來看AI趨勢不會衰退，他也提到，國泰世華銀授信並未集中AI產業，整體金融市場資金的確有比較緊俏，但國泰世華銀還算穩，LCR（流動性覆蓋比率）仍維持在110~120%，至於房貸部份，國泰世華銀今年整體成長16.3%，不過對房市一向保守看待。