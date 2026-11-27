台股今（27）日開高震盪，尾盤在半導體權值股拉抬下收紅。加權指數終場上漲156.27點，收在39308.08點，漲幅0.40%；成交金額6816.10億元，較近20個交易日均量減少29.20%，屬量縮反彈。

台股盤中震盪逾600點 外資連10日賣超

籌碼方面，外資賣超296.28億元，連續10個交易日站在賣方，累計賣超金額達5004.72億元；投信買超85.19億元，連續4日買超；自營商則賣超1.95億元，由買轉賣。三大法人合計賣超213.04億元。

指數開高後隨即翻黑，上午9點24分最低較前一交易日下跌261.28點，10時50分最高上漲343.60點，收盤前仍在平盤之下，最後一盤拉抬197.58點才翻紅，全日振幅604.88點，盤中震盪加劇，終場僅小幅收紅。

量能結構上，成交金額較前一交易日減少19.37%，成交筆數減少10.74%，每筆平均成交金額由22.74萬元降至20.54萬元，大額交易退場較明顯。指數仍在月線與季線之下，負乖離分別收斂至3.80%與12.91%，距10月6日收盤波段高點回落21.10%。外資台指期空單115365口、僅增7口，多單減1221口至7862口，淨空單增至107503口，期現貨同向偏空。

AI供應鏈漲勢集中權值股 半導體逾7成收跌

AI供應鏈指數收紅，漲勢主要集中在半導體權值股。半導體類指數上漲1.09%，但成分股表現呈現分歧，91檔個股中有68檔下跌、僅17檔上漲。其中，台積電（2330）上漲1.63%，華邦電（2344）上漲0.48%，南亞科（2408）上漲0.65%。

電腦及週邊設備類指數則上漲0.46%，不過類股內部同樣漲跌互見，64檔個股中有32檔收跌。大眾控（3701）、事欣科（4916）及攸泰科技（6928）亮燈漲停；奇鋐（3017）上漲0.36%，研華（2395）漲2.04%。

SpaceX百萬顆衛星題材延燒 低軌衛星多檔漲停

受美國核准SpaceX部署百萬顆衛星的消息激勵，低軌衛星題材持續發酵，帶動相關族群多檔個股亮燈漲停，包括華通（2313）、兆赫（2485）、耀登（3138）、公準（3178）、大眾控（3701）及新復興（4909）等。

而銅箔基板族群表現相對疲弱，電子零組件類指數下跌0.19%，103檔成分股中有64檔收跌。個股方面，川湖（2059）下跌1.82%、台光電（2383）下跌1.50%、禾伸堂（3026）跌3.02%，富世達（6805）跌幅更達3.86%。市場資金主要集中在少數權值股及題材族群，尚未出現全面性回補。

整體而言，大盤上漲438檔、下跌551檔，漲停20檔、跌停5檔，上漲家數占40.33%。臺灣50指數漲0.69%，表現優於中型100指數（-0.25%），小型股300指數（-0.40%），漲勢集中於權值股。

晶片禁令、供應鏈問題添變數 投顧：暫待市場穩定

美股今晚為感恩節後首個交易時段，並提前於台北時間28日凌晨2時收盤，美國公布10月商品貿易帳初值，預期今晚美股交投將較為清淡。

永豐投顧表示，今天台股微幅震盪，上市收紅但櫃買走弱，中小型股在資金不足下更顯疲態。央行公布10月底證券劃撥存款餘額月減5018億元，11月以來外資持續賣超，若無內資支撐大盤恐進一步惡化。

短期變數包括晶片轉口貿易禁令、供應鏈問題與換代量產遞延，訂單縮減疑慮持續發酵。上方年線有壓且量縮，建議待局勢穩定、拉回36000點再布局。