台新新光金整併將邁入最後一哩路，明年元旦旗下台新銀和新光銀將合併，總經理林維俊指出，股利將以現金為主、但會保留配股彈性，目前為時尚早，壽險上繳也暫未納入。

本週是金控超級法說會週，台新新光金公布今年前3季大賺641.69億元、年增183.5%，每股賺2.47元，年化股東權益報酬率為14.92%，每股淨值26.17元，截至9月底總資產規模達9.35兆元。

面對台新新光金繳出亮眼成績，法人關切股利配發政策，林維俊說，要等年底結帳後評估並提報董事會決定，方向上仍是秉持三大考量包括和股東共享經營成果、滾動式參考同業股利水準與自身股利率、建立穩定可預期、長期穩定成長的股利政策。

今年併入的新壽是否會上繳股利？林維俊說，由於金管會尚未公布壽險業上繳金控規範，因此現階段暫不考慮壽險上繳。他也提到，壽險公會有建議金管會平衡考量資本健全與資本市場配息需求，建議壽險保留一定比率充實資本和上繳股利，相信金管會會審慎評估。

由於台新新光金旗下台新銀明年元旦將和新光銀行合併，台新銀前3季賺193億元，新光銀獲利75億元，合計獲利達269億元，林維俊說，這將是整併最後一哩路，整併依規劃進度穩健推進。法人也關切目前仍彰銀持股？林維俊說，目前台新新光金持有彰銀3億股、鑽石生技5,690萬股。