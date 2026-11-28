今（28）日是台灣九合一大選選舉投票日，走出家門投票，除了行使公民權利，也對健康有益處。衛生福利部胸腔病院副院長張自強表示，從職能治療角度來看，投票其實是一項結合身體活動、認知訓練與社會參與的日常活動，從出門走路、辨認候選人、記住投票意向，到拿起印章完成圈選，都能讓身體與大腦獲得活動機會。他也提醒，長者及行動不便者外出投票前應做好準備，避免因久站、排隊或天氣變化造成身體不適。

投票不只蓋章 還能訓練手眼協調與大腦記憶

張自強表示，投票看似只是走進投票所、領票及圈選，實際上卻包含多項身體與認知活動，尤其對平時較少外出的長輩而言，也是增加日常活動的機會。

首先，民眾步行或操作輪椅前往投票所，可以增加身體活動量，讓關節與肌肉獲得活動機會。

其次，從拿起印章、對準欄位到準確蓋下，並避免印泥沾染其他位置，過程也需要精細動作控制與手眼協調。

此外，投票前辨認候選人照片、姓名及相關議題文字，並比較不同資訊、作出選擇，有助於刺激認知功能。進入圈票處後，還需要回想事先決定的投票意向，則是一次短期記憶的運用。

出門投票增加社交機會 親子也能一起參與

除了身體與認知活動，張自強說，投票也具有社會參與的意義。投票日許多社區居民會前往同一個投票所，民眾可能有機會遇見平時較少碰面的鄰居，透過寒暄、交流，增加人際互動。對平日較少出門的長者而言，更是接觸社區、參與公共生活的機會。

張自強指出，適逢假日，家長也能帶孩子一同前往投票場所。由於不少投票所設在校園，投票後還可安排親子活動，讓孩子在校園跑跳、活動身體，同時增加家人相處的時間。

張自強表示，這些看似平常的動作，其實涵蓋增加身體活動、手眼協調、認知判斷、短期記憶、社會參與及親子互動等6項健康促進面向，也能讓民眾感受到完成公民責任的成就感。

長者投票小心久站不適 專家提醒做好3項準備

不過，投票日人潮集中，排隊時間可能較長，張自強提醒，家中若有高齡長者或行動不便者，外出前應準備飲用水、遮陽物品及輕便折疊椅，避免長時間等候或天氣變化造成身體不適。

張自強也呼籲，投票現場應共同營造高齡及無障礙友善環境，民眾可主動禮讓長者與輪椅使用者，投票所則應妥善規劃友善動線，減少行動不便者進出困難。民眾排隊時應保持耐心，留意個人衛生及防疫措施，讓投票不只是公民參與，也能成為兼顧身體活動、認知刺激及社會互動的健康生活經驗。