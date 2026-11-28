鴻海董事長劉揚偉把工廠自動化技術搬進醫院，這回服務的對象是癌症病人！從雙機械手臂調配化療藥物，到機器人自己搭電梯送藥，鴻海攜手台北榮總展示合作一年的成果，背後還有輝達（NVIDIA）、日本川崎重工等國際大廠助陣。衛福部長石崇良看完機器人運作後，他直呼智慧醫療可望成為台灣第2座護國神山。

「一起做一件大事。」北榮院長陳威明回憶，去年10月與鴻海簽署智慧醫療戰略合作意向書時，雙方曾許下這個承諾，規劃3年投入3億元研究經費。如今，這件大事已從藍圖走進臨床，鴻海率先瞄準醫療現場風險最高、最講求精準的工作之一：化療藥物調劑。

日本雙機械手臂上陣 替藥師分擔危險工作

化療藥物從調劑到配送，涉及嚴格的安全規範，還得動用大量人力及跨部門協調。為了減少藥師直接接觸高風險藥物的機會，鴻海找來日本湯山製作所及川崎重工，結合前者的化療藥物調劑設備與後者的雙機械手臂技術，透過精密控制協助配藥。

陳威明強調，北榮引進機器人的目的，是把危險、重複的工作交給機器，把時間還給醫護人員。

機器人接力送藥 背後有輝達AI技術助陣

藥物調劑完成後，換另一台機器人接手。法博智能（FARobot）的自主移動機器人串聯院內電梯及配送路線，負責運送藥物，省去部分醫護人員往返搬運的工作。

到了護理端，鴻海自家的護理協作機器人Nurabot登場，透過醫院資訊系統及生物辨識驗證，串聯病人身分、醫囑與護理師確認程序，為藥物交付安全把關。

這場機器人接力賽，輝達也扮演重要角色。Nurabot搭載輝達Jetson AGX Orin系統模組，可直接在機器人端進行AI運算；鴻海還運用輝達Omniverse技術，在虛擬空間建立醫療場域，模擬機器人及設備如何分工，驗證整套作業流程。

從日本的精密機械、美國的AI技術，到台灣的配送及護理機器人，鴻海把不同廠商設備串成一條從配藥到送藥的自動化流程，展現跨足醫療產業的系統整合實力。

石崇良（左1）看好台灣醫療與科技實力聯手，期待智慧醫療接棒半導體，成為台灣下一座護國神山。（鴻海提供）

鴻海、北榮揭幕AI中心 衛福部要擴大推廣

對劉揚偉而言，化療藥物自動化是鴻海布局智慧醫療的重要一步。他希望將集團多年累積的智慧製造、自動化及系統整合經驗運用於醫療領域，讓醫護人員有更多時間照顧病人。

鴻海與北榮26日同步揭幕「北海AI中心」，結合北榮的臨床經驗及醫療數據，投入AI醫學模型、醫療自動化及智慧照護等研發，朝可推廣至更多醫院的智慧醫療方案發展。

石崇良表示，衛福部將透過「健康台灣深耕計畫」協助醫院導入智慧科技，讓一家醫院的成果擴散至更多醫院。陳威明的目標還不只於此，他希望透過遠距及在宅照護，讓醫療服務走出院區，打造一座「無圍牆醫院」。