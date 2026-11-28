明明勤重訓、跑步，飲食也比以前健康，為什麼健檢報告反而出現紅字？美兆健康管理機構高雄美兆診所院長陸教義醫師表示，健檢數值不只受到疾病影響，肌肉量、運動強度及營養補充品，都可能讓部分檢查結果出現異常。尤其健檢前剛做完高強度訓練，肌酸酐、肝指數及尿液檢查等3項指標都可能受到影響，但不代表肝腎功能真的變差，也不能直接忽略紅字，仍須由醫師綜合判斷。

肌肉練越多、肌酸酐越高？

陸教義醫師指出，肌酸酐是肌肉代謝產生的廢物，主要透過腎臟排除，因此常被用來評估腎功能。當腎臟過濾能力下降時，肌酸酐可能升高，但對經常重訓、追求增肌的民眾而言，肌肉量較高，本來就可能讓肌酸酐數值高於一般人。

此外，若抽血前剛完成高強度重訓，或平時有使用肌酸補充品，也可能影響肌酸酐數值。不過，陸教義醫師強調，肌酸酐偏高雖然不一定代表腎臟受損，卻也不能因為自己有健身習慣，就認定紅字沒有問題。

劇烈運動可能讓AST、ALT升高

不少人看到健檢報告上的AST、ALT肝指數異常，第一時間會擔心肝臟出了問題，但其實這些指標不完全只存在於肝臟。陸教義醫師解釋，其中AST也廣泛存在於骨骼肌等組織，若健檢前曾進行大量重量訓練、長跑或其他高強度運動，肌肉組織受到刺激或損傷，就可能讓AST、ALT暫時升高。

因此，判讀肝指數時，除了評估飲酒、用藥及肝臟疾病史，也應了解近期運動情況。但若數值明顯升高或持續異常，仍須進一步檢查，不能直接歸因於運動。

跑完馬拉松驗尿也可能出現紅字

除了抽血，尿液檢查也可能受到運動影響。陸教義醫師表示，部分民眾在長跑或劇烈運動後，可能出現暫時性蛋白尿或尿潛血反應，這些異常可能隨著休息逐漸恢復。

值得注意的是，尿液試紙顯示「潛血陽性」，不一定代表尿液中真的有紅血球，必要時還須透過尿液顯微鏡檢查確認。陸教義醫師提醒，若尿蛋白、尿潛血持續異常，仍應進一步釐清原因。尤其劇烈運動後若出現明顯肌肉疼痛、無力、深茶色尿液或尿量減少，必須警覺橫紋肌溶解症等可能性，應儘速就醫。

明天要健檢今天還能運動？

陸教義醫師表示，健檢前並非完全不能運動，但應避免突然進行超出平常負荷的高強度訓練，尤其大量重訓、長距離跑步及激烈賽事，以免干擾檢查結果。他建議，健檢前應掌握4項原則：避免高強度運動、注意水分補充並遵守空腹及飲水規定、主動告知肌酸與蛋白粉等營養補充品使用情況，以及向醫師說明近期運動種類、強度和頻率，協助判讀檢驗結果。

「健檢前的準備，不是為了讓數字變漂亮。」陸教義醫師強調，重點是減少短期因素干擾，讓檢查更能反映平常的健康狀況。即使規律運動有可能影響數值，發現紅字仍應由醫師評估，避免將真正的健康問題誤認為只是運動造成。