2027年世界12強棒球賽16隊名單今（28）日出爐，中國、尼加拉瓜取得最後兩張會內賽門票，雙雙寫下隊史首度晉級紀錄，加上西班牙，本屆共有3支首次參賽的球隊。衛冕軍中華隊除了力拚衛冕，也將爭取2028年洛杉磯奧運棒球資格，預計明年11月在台北大巨蛋展開預賽。

首擴編16隊 中華隊列直接晉級名單

本屆世界12強賽首度由12隊擴編為16隊，其中12支球隊依據2025年年終世界排名直接取得參賽資格，包括衛冕軍中華隊、日本、美國及韓國等；另外4隊則透過資格賽晉級。

隨著B組資格賽28日由捷克以6比1擊敗英國，中國與尼加拉瓜確定取得最後兩張門票，加上先前從A組出線的西班牙、義大利，16支參賽隊伍全數底定。

2027世界12強棒球賽16隊完整名單

晉 級 方 式 參 賽 隊 伍 世界排名直接晉級（12隊） 日本、中華隊、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲、多明尼加 A組資格賽晉級

（2隊） 西班牙、義大利 B組資格賽晉級

（2隊） 中國、尼加拉瓜

中華隊拚衛冕、奧運門票 亞洲球隊爭唯一席次

對衛冕軍中華隊而言，2027年世界12強賽除了爭取衛冕，也攸關2028年洛杉磯奧運棒球參賽資格。

依據賽事資格規劃，亞洲區最終排名最高的球隊，將直接取得一張奧運參賽門票。中華隊屆時將與日本、韓國及首次晉級的中國競逐亞洲席次，除了世界12強賽成績，亞洲球隊之間的最終排名也是關注焦點。

11月大巨蛋開打 東京進行獎牌戰

根據中華民國棒球協會公布的規劃，2027年世界12強賽預賽將於11月8日至12日舉行，複賽則安排在11月13日至15日，兩階段均以台北大巨蛋為主要比賽場地，預計至少進行10場正式賽事。

棒協指出，為因應熱身賽及其他賽事需求，屆時也可能彈性使用天母棒球場與新莊棒球場，作為輔助調度場地。後續超級循環賽及獎牌戰，則規劃移師日本東京巨蛋舉行。

2027世界12強中華隊賽程規劃

日期 賽事階段 比賽地點 2027年11月8日至12日 預賽 台北大巨蛋 2027年11月13日至15日 複賽 台北大巨蛋 後續賽程 超級循環賽、獎牌戰 日本東京巨蛋

註：天母棒球場、新莊棒球場可能視熱身賽及其他賽事需求彈性使用，並非已確定承辦正式比賽。

2028奧運棒球回歸 經典賽2030年登場

世界棒壘球總會（WBSC）也公布2027年至2032年主要國際棒球賽事規劃。世界12強賽將於2027年、2031年舉行，資格賽則分別安排在2026年及2030年；2028年洛杉磯奧運棒球項目正式回歸，2032年布里斯本奧運也預計設有棒球比賽。

世界棒球經典賽（WBC）方面，下一屆預計2030年登場，資格賽則於2029年舉行。今年3月落幕的第6屆經典賽，由委內瑞拉奪得隊史首冠。

中華隊今年經典賽預賽與韓國、澳洲同為2勝2敗，最終經比較對戰失分率後無緣晉級8強，並在小組排名第4。依目前賽事資訊，中華隊2029年可望免打資格賽，直接取得2030年經典賽參賽資格。