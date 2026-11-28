台積電美國德州設廠計畫曝光更多細節。根據美國科技媒體《Tom’s Hardware》報導，台積電正評估投資226億美元，在德州興建先進製程晶圓廠園區，規劃2027年動工、2031年商轉，與台灣2奈米量產時間相隔約6年。

同時，申請文件也揭露2027至2032年的年度支出及人力規劃，預估創造2,099個直接職缺，但德州投資案目前尚未定案。

台灣2奈米先行 德州新廠製程尚未定案

報導指出，台積電已針對德州布拉索斯郡（Brazos County）設廠計畫提出租稅優惠申請。若最終成案，將成為台積電繼亞利桑那州之後，在美國設立的第二個先進製程園區。依照申請計畫，德州廠預定2027年施工、2031年開始商業營運，相關經濟模型則估算2032年進入完整營運狀態。

製程方面，德州計畫涉及2奈米或更先進製程。相較之下，台灣2奈米已於2025年第4季量產，亞利桑那州第二座晶圓廠預計2027年第3季量產3奈米，台積電下一代A14製程則規劃2028年量產。

《Tom’s Hardware》分析，若德州廠2031年以2奈米起步，屆時將比台積電最先進製程至少落後一個世代。不過，德州廠最終採用的製程仍未確定。

2027年起投入建廠 2029年新增職缺最多

除了製程時程，申請文件也列出6年的資金與人力安排。226億美元預算中，約86億美元用於廠房及其他不動產，另有140.2億美元投入機械與設備，包括製程機台、無塵室及水電等廠務系統。

建築支出集中於2027至2029年，設備投資則從2029年開始，2030年預估達90.5億美元高峰，占設備預算約65%。

人力方面，預估2028年新增757個直接職缺、2029年新增1,110個、2030年再增232個，合計2,099個，以2029年新增人數最多。

台積電德州設廠年度支出、職缺一覽

年 度 建 築 支 出 設 備 支 出 年度投資合計 預估新增職缺 2027 7.29億 — 7.29億 — 2028 25.90億 — 25.90億 757人 2029 52.80億 6.49億 59.29億 1,110人 2030 — 90.50億 90.50億 232人 2031 — 33.60億 33.60億 — 2032 — 9.64億 9.64億 — 合計 約86億 約140.2億 約226億 2,099人

資料來源：《Tom’s Hardware》引述的台積電德州設廠申請文件。

註：金額單位為美元；「—」表示申請資料未列該年度支出或新增職缺。金額經四捨五入，合計可能有尾數差異；職缺為預估新增人數，非實際招募成果。

魏哲家揭赴美原因 全球近20座晶圓廠推進中

台積電持續擴充美國產能，背後有何考量？根據《Tom’s Hardware》報導，台積電董事長暨總裁魏哲家今年10月曾表示，公司多數大型客戶位於美國，美國政府也對增加當地晶圓廠產能提供協助。

魏哲家當時指出，台積電全球有近20座晶圓廠正在推進，其中包括台灣13座先進製程及先進封裝廠，以及海外另外5至6座晶圓廠。

至於德州設廠進度，報導指出，德州主計長辦公室已建議核准租稅優惠申請，但仍須取得學區董事會及州長同意。學區預定12月10日舉行公開聽證會，相關投資、商轉及就業規劃仍待台積電最終決定。