年底賞花不用跑遠，台北近郊就有梯田花海可欣賞！士林區平等里鵝尾山水田的波斯菊近日盛開，粉紅、桃紅及白色花朵沿著梯田層層綻放，與遠方山景相映成趣。2027年1月，平菁街櫻花巷及內厝溪櫻花木廊的櫻花也將接力登場，從今年底到明年初都有不同花景可賞。

梯田波斯菊盛開 2處拍照景點別錯過

鵝尾山波斯菊成了台北近郊難得的冬日梯田風景。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

鵝尾山水田的波斯菊沿著梯田邊坡與田埂盛開，一路延伸至稻浪棧橋旁，除了能近距離欣賞花朵，還能將山間聚落、梯田及遠方山稜一同入鏡。

民眾可從平菁街106巷出發，穿過木階梯棧道，抵達鵝尾山水田對岸，從這個角度就能欣賞整片梯田花海；喜歡拍攝山景的民眾，則可走上稻浪棧橋，從高處俯拍層層梯田與波斯菊，捕捉不同角度的花海景色。

台北士林鵝尾山波斯菊現在逐漸盛開。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

由於波斯菊盛開在田埂旁，民眾賞花、拍照時應留在步道上，避免踩踏花叢或摘花。

鵝尾山水田粉白波斯菊花海。（圖／資料照，台北市政府提供）

12月賞波斯菊 明年1月櫻花接力

除了目前盛開的波斯菊，沿著鵝尾山周邊步道前行，還可抵達平菁街42巷櫻花巷。目前櫻花樹仍是一片翠綠，預計2027年1月，平菁街櫻花巷及內厝溪櫻花木廊將迎來粉色花景。

喜歡健行的民眾，也可順遊坪頂古圳、坪頂新圳及登峰圳周邊步道。這3條水圳引入內雙溪上游的溪水，灌溉當地山坡農田，賞花之餘也能沿途欣賞水圳及山間景色。

平菁街櫻花巷櫻花近景。（圖／資料照，台北市政府提供）

鵝尾山花海怎麼去？交通攻略一次看

鵝尾山水田位於台北市士林區平菁街109號旁，民眾可自行開車或搭乘公車前往。不過，山區道路狹窄、停車位有限，大地處建議假日多利用大眾運輸，搭乘公車的民眾也須留意平日與假日的班車及下車站點差異。

交通方式 前往方式 自行開車 從故宮博物院續行至善路二段，左轉至善路三段71巷上山至平菁街 小19公車 捷運士林站轉乘，於「福德祠」站下車 303公車（平日） 於「福德祠」站下車 303區公車（假日） 於「平等里」站下車

303正線公車假日停駛，民眾可改搭303區公車。搭乘公車下車後，再步行前往鵝尾山水田即可抵達。