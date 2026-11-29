全國性公民投票第22案「廢除非核家園」28日與九合一選舉同步投、開票，最終同意票大於不同意票，並跨越法定通過門檻，正式通過。這也是台灣近8年來第4次核能相關公投，再度有核能公投案獲得通過。對此，經濟部表示尊重投票結果，但仍重申核電議題維持三大原則。

公投通過 同意票743萬張跨越法定門檻

本次公投主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」根據中選會最終開票結果，同意票共743萬4677張，占有效票61.99%；不同意票455萬7768張，占38.01%，投票率為62.79%，有效同意票占投票權人總數37.17%。

依《公民投票法》規定，全國性公投須符合兩項條件才算通過，包括有效同意票數多於不同意票，以及有效同意票達投票權人總額四分之一以上。本次公投的法定通過門檻為500萬959張同意票，最終同意票超出門檻約243萬張，因此正式通過。

連江縣同意比例高 貢寮、蘭嶼不同意較多

進一步觀察各縣市開票結果，22個縣市的同意票數均高於不同意票。其中，新北市同意票數最多，達129萬6610張；其次為台中市92萬6319張、台北市86萬9730張。

若以有效同意票占各地投票權人總數比例來看，連江縣以49.14%居冠，接近五成；苗栗縣則以42.06%排名第二。比例最低的是金門縣，為27.94%，其次為澎湖縣的29.30%。

不過，若進一步細分至鄉鎮市區，並非所有地方都呈現相同結果。核四廠所在地新北市貢寮區，不同意票以3036票略多於同意票2405票；設有低放射性核廢料貯存場的蘭嶼鄉，不同意票1004票，也高於同意票991票。

8年來第4次核能公投 繼「以核養綠」再通過

「廢除非核家園」是台灣近8年來第4次針對核能政策舉行的公投，也是繼2018年第16案「以核養綠」通過後，再度有核能公投案跨越法定門檻。

回顧歷次核能公投，2018年「以核養綠」公投通過，促使《電業法》中核能發電設備須於2025年前全部停止運轉的規定失效，但各核電機組仍依照各自運轉執照期限陸續停機。2021年第17案「重啟核四」公投未通過，核四維持封存；2025年第21案「核三延役」同意票雖多於不同意票，但未達投票權人總額四分之一的法定門檻，同樣未能通過。

經濟部尊重公投結果 須符合3大原則

針對公投結果，經濟部表示尊重，未來將持續推動二次能源轉型，並強化各種能源供給，確保國內供電穩定。至於核能發電議題，經濟部強調，仍須以「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」為前提，依據專業與科學審慎進行相關作業。