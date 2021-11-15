陳永興醫師《台灣醫界人物百人傳．續集》高雄場新書會昨14日（日）在高雄文學館舉行。曾任立委、高市衛生局長的陳永興為高雄人，返鄉新書會各界出席踴躍。1950年出生於高雄，高雄醫學院畢業，美國加州柏克萊大學公共衛生研究所碩士。曾出任國大代表、立法委員、高雄市政府衛生局局長、國策顧問，曾任職於台北市立療養院與台北醫學院精神科、高雄市立聯合醫院院長、高雄市立凱旋醫院院長、羅東聖母醫院院長。現任門諾基金會、民報文化藝術基金會董事長。長期關心醫學發展、弱勢權益，以及台灣地位等議題，在醫學與人權公益領域持續奮鬥。

陳永興著有《天公疼憨人》、《山地服務在霧台》、《醫療、人權、社會》、《生命、醫學、愛》、《柏克萊沉思》、《診斷台灣》、《台灣之愛》、《拯救台灣人的心靈》、《台灣醫療發展史》、《醫學的愛》、《台灣醫療傳奇人物》、《台灣醫界人物誌》、《愛河沉思錄》、《醫者情懷》、《堅持到底：真愛永遠沒有看破的一天》、《我的人生交響曲：陳永興七十自述》、《台灣醫界人物百人傳》等書。

昨日開場廣播教父石川特別出席與會，推崇肯定陳永興一路走來對醫界與國家社會的貢獻，令他非常欽佩！石川並披露他與陳永興醫師的好交情與「醫界聯盟」時期就曾在廣播上長達2年的為台灣努力的過往，他並指其醫界聯盟時期曾與陳順勝醫師、黃文龍醫師、鄭智仁醫師......等眾多為台灣多所貢獻的醫界朋友都讓他印象深刻，很高興在新書發表會中與眾多為台灣貢獻良多的醫界朋友會面。



廣播教父石川（右）。圖／擷自作者臉書

陳順勝以資深學長立場稱讚陳永興醫生秉持公義為台灣弱勢發聲爭取轉型正義，比美貝多芬英雄交響曲描述的「普羅米修斯Promethius」為台灣的普羅大眾奉獻，不惜激怒天神宙斯，他不是拿破崙而是為普羅大眾奉獻的普羅米修斯。醫療界音樂大師鄭智仁為本發表會獻唱〈天總是攏是會光〉與〈Formosa〉兩曲。



本土音樂創作家鄭智仁醫師在發表會中獻唱〈天總是攏是會光〉與〈Formosa〉兩首歌曲。圖／擷自作者臉書

《台灣醫界人物百人傳．續集》這書延續上集108位台灣醫界前輩對台灣的貢獻，本集記載收錄120位包含醫師、護理師、藥師、公衛、牙醫與醫務管理等醫界各領域傑出人士。陳永興在1987年擔任會長發起公義平反二二八，《台灣醫界人物百人傳》上下兩集共228位，格外具特殊意義。

在台灣百年醫療的長河裡，醫界先進們用生命交織出醫療衛生制度上的進步與成長，使我們享有完善的醫治服務。目前的醫療環境面臨著新冠病毒等新興傳染病的威脅、醫病關係緊張等問題，陳永興透過書寫《台灣醫界人物百人傳．續集》，除了對台灣社會進步和國民健康有重大貢獻的醫療前輩們表達敬意；想讓更多的醫學生及年輕醫師了解醫療的使命及價值，強化救人的信念及使命感；也想讓讀者知道人性的光輝持續映照在黑暗的台灣疫情上空，我們永遠不會失去追求光明的希望和心中的愛。

本書特色在；台灣社會的進步和國民的健康背後，120位醫事人員們不為人知的貢獻與犧牲。台灣醫療史近兩百年於臨床醫療、醫學研究、藥學、護理等各方面的發展歷程。前面提及「很多外國醫師一生奉獻為在台灣」，陳永興並特別指出，這次也收錄在該書加以介紹。，台灣人不能忘記外國醫師對台灣的奉獻。在數次外來殖民的苦痛中，台灣歷史見證了西方傳教人員、日治時期的醫學教育，曾帶給我們的光明與希望。在台灣百年醫療的長河裡，醫界先進們用生命交織出醫療衛生制度上的進步與成長，使我們享有完善的醫治服務。



作者陳順勝醫師。圖／擷自作者臉書

作者延續對台灣醫療史的惓惓赤忱，爬梳健保制訂之前，這片土地上的醫事典範們，在醫學研究、醫護行政與人道醫療裡，值得你我感念並牢記的重大事蹟。全書分為：近代醫學教育建立與醫療人員重要性的「醫學教育與研究」、西方傳教士以普愛世人襟懷的「傳道醫療與人道醫療」、醫師為同胞爭取安身立命的「醫師從政與社會運動」、數十年耕耘醫療專業並多元分科的「醫護行政與公共衛生」、專業醫事人員重返執業與推廣醫療的「基層醫療與社會公益」，以及在醫療工作之餘發展藝文美學的「醫學人文與藝術」六個篇章，描述128位醫事典範們是如何憑藉一己之力，貫徹醫者的使命與救人到救國的信念，讓身處列強之下的美麗島嶼，在國際組織上熠熠生輝。

本書中收錄的醫事人員們走在前面第一線，才讓我們這一代可以安心地在後面跟著他們美好的腳跡追尋。本書更擴充了醫牙藥護、公衛行政等領域，也不再限於「繼絕學」，而呈現更豐富多元之台灣醫界典範人物；其中許多是我們有接觸過的前輩，閱讀起來時常有歷歷在目的親切感。

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陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳．續集》2021.11.14於高雄文學館舉行發表會。圖／擷自作者臉書影片