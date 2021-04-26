兩項主要的全國民調顯示，美國總統拜登在任的頭100天即將到來之際，大多數美國人對他的整體表現表示贊同，對他處理新冠病毒大流行給予肯定，對他控制與墨西哥邊境移民潮給予負面評價。

《華盛頓郵報》與美國廣播公司的一項調查顯示，52%的成年人對拜登評價良好，而42%的人不贊成他的表現。美國全國廣播公司（NBC）的一項民意調查顯示，拜登的支持率為53%對39%。

這兩項民調都顯示，從有爭議的2020年大選，拜登以微弱優勢擊敗當時的總統川普以後，美國的政治分裂並未改變。

《華盛頓郵報》與美國廣播公司的民調顯示，90%的民主黨人贊同拜登的表現，而共和黨人的支持率為13%；全國廣播公司的調查顯示，90%的民主黨人、61%的無黨派人士和只有9%的共和黨人贊同拜登的表現。

民調顯示，拜登在處理新冠病毒大流行問題上贏得了一些最高的支持率。現在美國已經接種了2.26億多株疫苗，9300多萬人完全接種了疫苗。

《華盛頓郵報》與美國廣播公司的民調顯示，64%的成年人——包括三分之一的共和黨人——贊成拜登對新冠病毒危機的處理。全國廣播公司的民調顯示69%的人讚成。

但調查顯示，拜登在其他問題上的表現較弱。

《華盛頓郵報》與美國廣播公司的民調顯示，該國第46任總統在處理經濟問題上獲得52%的支持率，53%的人不贊成他處理成千上萬名來自中美洲和墨西哥的移民試圖越境進入美國的方式。拜登推翻了川普的政策，允許沒有成年人陪伴的未成年人留在美國，而不是驅逐他們。