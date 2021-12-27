四大公投議題中，台美人最關心的是「萊豬議題」。著名藝術家陳文石發起：「以台美人立場在台灣媒體刊登廣告」的募款活動，得到踴躍的支持。示意圖／擷自公視新聞影片

台灣四大公投議題的結果出爐了，四案全遭否決，民進黨全勝、國民黨慘敗。有這樣的成績應該歸功於民進黨領導階層的努力，從總統、副總統、行政院長、縣市首長、立法委員等都全力以赴，才能扭轉頹勢得到最後的勝利。這種情形與上次2018年公投大不相同，上次公投民進黨採取「袖手旁觀」的態度，結果是慘敗。事實證明，在重要議題上，政黨就是要領導群眾往前走，「袖手旁觀」決非良策。

四大公投議題中，我們台美人最關心的是「萊豬議題」。國民黨為了討好中共而「破壞台美關係」，把我們餐桌上的豬肉形容成「毒品」，這是我們不能忍受的。美洲台灣日報董事，著名藝術家陳文石先生發起：「以台美人立場在台灣媒體刊登廣告」的募款活動，得到踴躍的支持。在這一個多月中，文石兄非常辛苦，連夜晚都要與台灣對口單位聯絡而不得休息。萊豬議題在11月中的民調顯示《55% vs 37%》，不同意者約落後18%。12月初以來急劇拉近，終於以《48.79% vs 51.20%》勝出。能夠扭轉乾坤，我們台美人發揮出相當重要的影響力，這個結果值得我們台美人慶祝歡呼，同時感謝陳文石先生。

從另外一個角度來看，雖然民進黨在這次公投大獲全勝，但是比數非常接近，「重啓核四」議題的差距5.67%、「反萊豬」差距2.41%、「公投綁大選」差距2.08%、「三接遷建」差距3.26%，可以「險勝」來形容。

因此從這次公投，我們可以看到目前台灣的危機，以「重啓核四」為例分析如下：

台灣是一個島國，國土面積不大，核廢料無處存放，因此絕不適合開發「核子發電廠」。從台灣各縣市都堅拒核癈料的存放，可以得知「反核」應該是台灣人民基本共識。擁核與反核的比例應該是1比2，甚至1比3才對，為什麼「重啓核四」公投結果是《47.16% vs 52.83%》?答案就在「國民黨」。2016年總統大選國民黨敗選，再度失去政權後，國民黨的領導人不思如何振作，拒絕向民意靠攏，反而求助於宿敵「中共」。結果國民黨為了奪回政權，與中共結合在一起，處處與民進黨作對。國民黨內的深藍份子仍然心向祖國，在「反獨促統」意識形態下，配合國民黨中央，與台灣主流民意對抗。從這次公投結果顯示，台灣很幸運地躲過一劫。

這次公投再次證明，雖然「統派」的勢力正在緩慢的減弱中，但是目前仍然存在相當大的勢力。在中共的暗助下，在統派勢力的支持下，國民黨仍然會在台灣繼續作亂。若是讓任何國民黨的陰謀得逞，台灣都會受到很大的傷害。今後數年台灣人必須提高警覺，切記「國民黨不倒，台灣不會好」。



作者指出，四大公投議題中，台美人最關心的是「萊豬議題」。國民黨為了討好中共而「破壞台美關係」，把我們餐桌上的豬肉形容成「毒品」，這是我們不能忍受的。示意圖／擷自國民黨臉書