台灣民意基金會今（30）日公佈最新民調，在不分區政黨票部分，時代力量獲4.5%，基金會董事長游盈隆表示，時代力量和親民黨在滅頂邊緣。圖／時代力量提供（資料照）

選戰進入最後倒數階段，台灣民意基金會今（30）日公佈最新民調，在不分區政黨票部分，民進黨獲33.6%，國民黨26%，台灣民眾黨7.2%，時代力量4.5%，親民黨3.5%，其他政黨5.1%，15.3%尚未決定，4.2%不投票/投廢票，2.6%不知道/拒答，基金會董事長游盈隆表示，時代力量和親民黨在滅頂邊緣。

針對國、民兩個主要政黨支持度，民調顯示，有4成7是民進黨認同者，其中深綠1成7，淺綠3成1；有2成9是國民黨認同者，其中有9%深藍，2成淺藍，此外，約有2成1是中性選民。

游盈隆表示，當2020總統與立委大選只剩12天，民進黨已走出2018敗選的陰影，重新獲得多數選民的接納，國民黨卻面臨自去年11月「九合一地方選舉」大勝以來最低潮的時刻。

在區域立委方面，結果發現，34.2%民進黨，26.1%國民黨，3.8%民眾黨，2.8%時代力量，1.6%親民黨，4.3%其他小黨和無黨籍，22.7%尚未決定，4.4%不知道、拒答。

游盈隆指出，從大趨勢看，區域立委選舉幾乎完全是兩大黨的戰場，小黨揮灑空間極端受限，苦不堪言，但這正好體現「杜佛傑法則」的原始意涵。這次選舉，選民出現空前未有的分裂投票，「英德配」目前獲得52.5%的支持，但只有34.2%支持民進黨區域立委，兩者相差18.3%。此外，「國政配」目前獲21.9%的支持，但有26.1%支持國民黨區域立委，兩者相差4.2%。



政黨票會投給那一黨？（2019/12）／台灣民意基金會提供



區域立委會投給那一黨？（2019/12）／台灣民意基金會提供

此民調由台灣民意基金會委託山水民意公司調查，針對全國住宅電話，20歲以上成年人進行隨機抽樣訪問，於2019年12月23日到24日進行調查，有效樣本1,075人，在95%信心水準下，約正負2.99%。並針對地區、性別、年齡及教育程度進行加權。