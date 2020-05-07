等電話是一件痛苦的事，尤其是不知來歷的電話，每天在半島酒店用完自助早餐，我和阿敏固定的行程，就是打開手機，走到維多利亞碼頭，看著廣場上菲傭聚集，有時候搭地鐵到尖沙嘴吃海鮮，我順便和阿敏談一談台灣的政治環境，畢竟他是外國人，不太懂台灣，我告訴阿敏，這件任務外表無關政治，其實和政治高度相關，打電話來的女性自稱姓連，台灣連姓者並不多，如果真的是我猜想的貴賓，那麼相當程度，這些貨幣幕後的掌握者，真的出現了！因為，2000年大選後，國民黨因為內部分裂而敗選，台灣第一次換黨執政，國民黨黨內不滿李登輝的人馬，開始逼宮，要李登輝讓權，包括馬英九，連戰，根據李登輝在《虎口下的總統》一書中所記載；當年李登輝請問副總統連戰，自己是否應該辭去黨主席職位，沒想到回應居然是「越快越好」，這句話讓李登輝很傷心，所以毅然決然下台，李登輝一走，引發國民黨內強烈內鬥，一堆人出走，後來，李登輝加入「台聯黨」，隨即被開除黨籍。其實，國民黨黨內鬥爭者的最大目標，不只是掌握黨機器那麼簡單，可以掌握黨內的龐大黨產，才是真正目的。這些金錢長期不能見光，黨員也不敢興問，所以，幾位所謂高層者，如何進行五鬼搬運，把黨產變私產是最大目的，其次，利用黨產在選舉時散財買票，這些機密，恐怕也只有少數參加者，才會知道，以我的理解，李登輝既然已經失去權力，應該是連先生掌權，所謂管理黨產的劉先生，也被迫離開，轉戰台綜院，所以，目前是姓張的老兄主管黨產，問題是，這些人謹小慎微，通常不會顯山露水，很難靠近。

如果我的猜測正確，當年知道台灣和北朝鮮秘密貿易的人，不會只有劉先生而已，從92年以來，劉先生和北朝鮮高層透過經貿借貸，素有來往，平壤的柳京飯店，蓋了一半缺錢，也找過國民黨商借，這些情資也經常被報章雜誌披露，這種事情，更不可能密不透風，國民黨內高層一定很多人知道，甚至政府國安單位也會插手，這是政治上必然，除了主事者劉先生以外，這種事想要隱瞞國民黨內的高層人物，必然很困難，重點是，經過黨內鬥爭之後，李登輝的人馬，幾乎被趕出國民黨決策高層，但是，隱藏黨內的派系，很可能還在火車站擔任仲介，到處尋找金融掮客，所以很難判斷；到底是李登輝的人馬掌握這批龐大黨國資產，或者是繼任者連先生已經掌握，要揭開真相，恐怕還要等下去。

台電公司的一通神秘電話

到了第三天，電話終於響了，自稱連小姐的人，在電話一邊說；「很抱歉，因為人在新加坡辦事，無法在這幾天趕到香港，希望以後再約時間見面」，我一聽，有點被耍弄的感覺，花了幾十萬台幣，到香港半島待了兩夜三天，還好有這通電話，至少可以打道回府了。

從這通電話去判斷，對方仍然充滿疑慮，很謹慎出手，也間接證明一件事：「這些北韓貨幣見不了光，否則無需如此謹慎」。

從另一個角度來看，去了香港也不是白跑，如果對方用這種方法要測試我們的決心，那麼去了香港證明自己，也沒甚麼浪費，反正：凡走過，必留痕跡，這是一句老話。

我和阿敏從香港回台，過幾天，突然接到一通奇怪電話，這通電話來自台灣電力公司，並且詢問阿敏來自哪裡，國籍哪一國，最後約定時間，要阿敏跑一趟台電公司，但是，有一個附帶條件——只准阿敏一個人赴會，身旁不可以有台灣人在場，後來，對方表示：到現場後在櫃檯報上自己的名字，就會帶你去見到人，我和阿敏研究半天，認為這通電話很不尋常，對方居然可以打聽到我們，很顯然背後有更重要的人物，而且電話中絕口不談北韓幣，好像胸有成竹，所以阿敏決定要冒險走一趟。

第二天，阿敏從飯店搭計程車，到指定的台電大樓，我留在飯店等候，中午後，阿敏又回到飯店，我問阿敏會談情況，阿敏說；在大樓裡面見到一位林姓的人物，從辦公室裝潢來看，應該是很高層的管理階級，至少是經理以上，這個人問了一些問題，談到北韓貨幣，並且留了電話，他說：「上面已經知道這件事，他會安排讓我們見到貨物。」比較重要的是後面這句話，能夠安排我們見到貨幣，這句話給我們兩人打了一劑強心針。

我問阿敏要不要等候，阿敏說：先回去馬來處理一些事情，如果接到台電高層電話，再回台灣。

大約過了一星期，阿敏又回到台北，我也趕到台北飯店相聚，阿敏說：「對方已經來電表示，明天會帶我到台中看到貨幣，接下來的工作如何進行，等我回來再討論。」