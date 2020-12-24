維基解密（wikileaks）創辦人朱利安·保羅·阿桑奇（Julian Paul Assange）說，「我是民主黨敵人，最早揭發民主黨的深層政府，應該被川普特赦」。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

剛下台的美國司法部長巴爾，22日在下台致詞時改口說，「針對本屆大選舞弊目前仍在調查中」，但是，他認為，無需任命特別檢察官包威爾，對大選舞弊調查，也無須任命特別檢察官對拜登醜聞「通中門」調查，更無須扣押「多米尼」問題投票機，這些話立即被右派媒體指控雙種標準，司法部對現任總統川普「通俄門」調查了三年，查無實據，卻對拜登特別保護，這裡面難道沒有問題，這樣子差別待遇，所以，應該被調查的是司法部和FBI，美國已經陷入司法公信力被摧毀的地步，一個大選曝露了美國深層政府危機，川普總統敵人不只是中共，內部敵人更多，也更難消除，因此抽乾華府沼澤行動，是正確的。問題是，川普已經沒有時間了，魔鬼的代理人已經進逼，逐漸包圍白宮，川普擋住國防部交接，問題是可以擋多久？

巴爾態度飽受質疑

不只是巴爾被質疑，21日，律師林伍德接受班農在「戰情室」視頻的訪問說，「中共根本是魔鬼，魔鬼正在摧毀美國社會，摧毀美國民主，擔任魔鬼協力者就是左派勢力」，林伍德說，「這次大選，是中共預料設計好的攻擊，2020年攻擊美國，控制美國，否則中共政權難保」，巴爾已經被某種力量控制，而且並非唯一，很奇怪的是，擔任掩護左派中共勢力犯罪的「臉書」老闆祖克柏，以及背叛川普的共和黨國會大老麥康奈爾，後面都有一個中國女人，祖克柏從2010年就苦學中文，企圖進入中國市場，而麥康奈爾的太太趙小蘭與中國政府的商業利益，糾葛不清，林伍德說，「被中共以商業利益控制的高層建制派太多了，以及網路大咖，例如YT、推特，副總統賀錦麗的老公，以及眾議員議長裴洛西，也在中國擁有龐大事業利益，更不用說拜登家族了，林伍德說，「不管是賓州、密西根或喬治亞、亞利桑那，根本就是川普獲勝，假選票，不正常選票，灌票，機器作票的事實將會揭露出來」。

目前美國48個州正式提告「臉書」壟斷，臉書目前擁有40億用戶，每天有12億人上線，收購800個應用程式網站，「臉書」是全世界最大的社群媒體，12月18日，「阿米斯塔德計畫項目」的負責人菲爾布萊恩在公聽會上說，「臉書」在這次大選，很明顯替拜登擔任開路守門人，提供5億美元，用在搖擺州的投票，說好聽是提升公民使用網路科技，但是，為何只限制在搖擺州，而不是各州都有，這些錢由「臉書」發出，進入五個基金會和十個組織，藉以逃避責任，六個搖擺州從法院法官到州政府官員，都可以分到補貼金錢，從目前揭露的舞弊案，可以看到搖擺州的公務系統和私人組織通力合作，替拜登掩護作弊，消滅跡證，這是歷史上最驚人的舞弊。

大選會搞到這樣地步，原因只有一個，左派和中共對川普是害怕了，如果川普連任，很多華府的大鱷魚會走進監牢，這些大鱷魚都是叛國者。

阿桑奇曝光深層政府

曾經被美國政府追殺的維基解密（wikileaks）創辦人阿桑奇，16日透過澳洲議員要求川普給予特赦，阿桑奇說，「我是民主黨敵人，最早揭發民主黨的深層政府，應該被川普特赦」，阿桑奇在2016年揭發當時希拉蕊的電郵門，使希拉蕊落選，還遭受調查，其中有一個發生在2012年，涉及叛國的利比亞班加西事件，當時國務卿希拉蕊誤判形勢，讓利比亞大使史蒂芬死亡，史蒂芬在案發之前曾經向華府打了600通電郵，要求白宮派軍馳援，卻被華府拒絕，最後使館被恐怖份子包圍，連累四位使館內陸戰隊士兵，案發時，有一位中情局外部承包商，為了拯救朋友，不惜違抗華府命令，自己包飛機趕到班加西援助朋友，這段故事後來被好萊塢拍成電影，「班加西危機13小時」，這個案件中，歐巴馬和希拉蕊兩人都犯錯，電郵門曝光，希拉蕊被調查，最後無疾而終，因為歐巴馬保護希拉蕊，而曝光文件的阿桑奇被以間諜罪通緝，遠走英國，在英國自首，自願被捕。

今年9月，阿桑奇透過律師羅賓遜向川普請求特赦，但是，川普要求阿桑奇交代民主黨委員會的文件來源，作為條件，但是，阿桑奇不同意，所以還是被關押在英國。

林伍德律師批判民主黨隱藏在華府的影子政府，甚至各州的政客，這些人為了利益和中共魔鬼交易，而魔鬼正要吞食美國。



律師林伍德接受班農在「戰情室」視頻的訪問說，「中共根本是魔鬼，魔鬼正在摧毀美國社會，摧毀美國民主，擔任魔鬼協力者就是左派勢力」。示意圖／Pixabay，民報合成