屏東阿猴古城門。岡山搭加里揚1635年「搭加里揚之戰」後，逃遷到今屏東市，1646年改名阿猴。圖／呂自揚提供

台灣史料多殘篇，張冠李戴聽不完；

要把真相仔細探，莫教歷史長訛傳。

──〈台灣史〉



崗山荷蘭叫桌山，山下平地住東番；

紅毛來攻屋燒毀，搭加里揚不復還。

──〈岡山平埔族〉

一、呂著根據荷蘭第一手史料，論證高雄平原平埔族有許多社，打狗村社與堯港搭加里揚是其中的二社。

本專欄2021.7.14〈 荷蘭時期高雄平原怎會無村社或只有一社 〉、2021.9.15〈 荷蘭時期高雄平原有幾社 搭加里揚在那裏 〉二文，根據荷蘭第一手可信史料，詳細論證：

（一）、荷蘭時期高雄平原有許多社，堯港搭加里揚與打狗村社是其中二大社。

（二）、搭加里揚在堯港、大崗山附近，今阿公店溪南岸旁邊，晚上在溪北岸可看到村莊。

（三）、1635年12月25日「搭加里揚之戰」，高雄平原各社逃遷到屏東平原，從此無村社。1646年，搭加里揚改名阿猴，在今屏東市。

此三論證，與作者2014年8月刊登《高雄文獻》的〈流寇林道乾與打狗—根據《明實錄》，析論流寇林道乾遁入臺和到打鼓山之說的由來與無稽〉的論述，歷史脈絡相呼應，推翻三百年來台灣歷史書，記載高雄平原只有打狗一社，遭明代海盜林道乾屠殺徙為阿猴的訛傳。

作者論文和《打狗阿猴林道乾──尋找高雄平埔族的身影》及本《詩寫台灣》專欄的多篇詩文，皆發表出版多年。公開發表文章都須受公評，對呂著有不同意見，當然歡迎依學術常規討論，共同考辨探討歷史真相。

二、《高雄文獻》登施雅軒論文，仍主張高雄平原只有打狗一社即搭加里揚，討論方式與引用史料皆很奇怪。

《高雄文獻》2018年11月第8卷第3期，刊登施雅軒〈17世紀高雄搭加里揚地域的重構〉一文，「重構」二個答案：

（一）、高雄平原只有舊文獻記載的打狗一社，即搭加里揚。

（二）、搭加里揚位置在典寶溪南方的哆吧思戎，今橋頭仕隆。

橋頭仕隆在典寶溪（在阿公店溪南方）南方二、三公里，不是在河流南岸旁邊，晚上在溪北岸看不到。施雅軒的結論，明顯與荷蘭第一手史料，記載搭加里揚是在一條大河的南岸旁邊不合。施雅軒的討論方式與引用的史料，皆很奇怪!



阿公店溪。二層行溪以南至今岡山附近，冬天仍有水的最大河流，在大崗山的南方。圖／作者攝影

施文是經學者審查發表學術期刊，在網路流傳的論文，可說是仍抱著「明代海盜林道乾來打狗屠殺土番，餘番徙為阿猴」之清代文獻訛傳，主張高雄平原只有打狗一社的許多文史研究者（包括大學任教者）的意見。

施文刊登《高雄文獻》的學術論文，會被不知史料真偽的讀者，尤其是高屏文史工作者，相信以為真。本文特不憚其煩，詳細檢視其論述之奇怪和其他多項明顯錯誤，來供研究關心高雄平埔族歷史的文史界共同參考檢視。

三、施雅軒的主張與呂著不同，奇怪的是竟對呂著的詳細舉證論述主要內容，一字不提。

本件是史實的認定，不是理論的爭辯。歷史討論在考辨史料與結論的真偽。依常規，對議題發表的論述有意見，就應將對方論述的證據和說明，誠實詳細列出，然後提出不同的反證史料考辨說明，來讓讀者共同比對探討雙方的論證，誰的正確可信，誰的誤解虛構，或兩意見可並存，讓後來者繼續探討。

施雅軒列簡烱仁與呂自揚著作為參考書目。說：

（一）、然而隨著2000年《熱蘭遮城日誌》陸續出版，可以發現原始的高雄平原上，有一個大型部落──搭加里揚，在1635年12月被荷蘭東印度公司派兵所消滅，基於「搭加里揚」與「打狗」有著密切的時空關係，這使得追溯搭加里揚的歷史，也開啟了建構打狗地域的可能性。因此本文利用相關史料……，藉此來整理該地域所面對的相關研究誤區，並逐一討論其合理的答案為何。（施文摘要）

（按：搭加里揚是逃遷到屏東，不是被消滅。施文誤寫了。）



（二）、簡烱仁推論搭加里揚「大約位於臺南縣新市鄉南方不到三十公里；比對現今的地圖，大約是在現今高雄縣湖內、路竹鄉一帶」，或再增加「高雄縣岡山鎮」一地；而呂自揚推論在岡山平原附近，「筆者（呂自揚）根據江樹生譯註荷蘭《熱蘭遮城日誌》第一、二冊記載，已證實屏東阿猴社，是原居住堯港（今高雄市興達港）附近岡山平原之原住民 Taccariangh 搭加里揚社」（施文009頁）。



堯港東方的大崗山與小崗山。荷蘭稱大崗山叫桌山。1634年荷蘭士兵二次在堯港大崗山附近與搭加里揚人相遇交鋒。圖／作者攝影

施雅軒既認為呂著是「相關研究誤區」，高雄平原只有打狗即搭加里揚一社，討論的前提，就應把呂著論述高雄平原有許多社（荷蘭時期台灣沿海平原平均10至20公里，就有一大小社。像本人高雄田寮月世界家鄉，橫寬各約10公里，清康熙時就有新港、水蛙潭、尖山與相鄰的大傑顛四社），「打狗」與堯港的「搭加里揚」是不同的二社，所詳列的荷蘭第一手可信史料與說明，先考辨推翻之後，其主張論述才有可能成立。而且，若不是另有荷蘭不同記載的第一手史料，可把呂著論證的第一手史料推翻，便等於是一篇無意義、非學術討論的空話。

很奇怪的是，施文從頭到尾，對呂著的詳細論述舉證，竟然全部一字不提，一字未說明，就逕指為「相關研究誤區」，可說完全違背學術討論的基本常規與要件。

這樣的文章，也算是在學術討論嗎？

四、施雅軒的結論，與引述的荷蘭第一手史料原文記載不合，自相矛盾，很奇怪。

先看施雅軒自我矛盾的奇怪結論說明：

針對搭加里揚的正確位置，前面所提簡炯仁的「湖內、路竹、岡山」說與呂自揚的「岡山平原」說，其推斷的依據來自於在甘為霖在Formosa under the Dutch提及：「12月25日：我們離村落很近，我們的敵人在渡河後就出現了，首先新港人和敵人有場衝突，但只有使用原始的矛，直到我們的前鋒出現，用火槍攻擊他們的中間，敵軍才四散開來，從此通往村落的道路就被打開來」。因此簡烱仁、呂自揚主張這條河為現今的阿公店溪，於是成為重要的搭加里揚依據。」（施文第026頁）

施文引錄的是甘為霖《荷蘭統治下的福爾摩沙》（前衛出版修訂版書名《荷蘭時代的福爾摩沙》）中的〈尤紐斯報告書〉，傳教士尤紐斯詳細記載參加荷軍攻打搭加里揚的「搭加里揚之戰」（施文稱為聖誕節戰役）的過程，荷軍一路遇到、看到和發生的重要情況，都有記載。呂著也是引證〈尤紐斯報告書〉記錄的第一手史料來論述。



《荷蘭時代的福爾摩沙》修訂版封面，前衛出版。圖／呂自揚提供

施文中是有引述〈尤紐斯報告書〉記錄的全文，在結論時，卻很奇怪的漏掉了呂著論證搭加里揚在一條大河南岸旁邊，最重要和最關鍵的12月24日的記載原文：

「12月24日：晚上已經相當接近敵人村落，爬到樹上就可以看的到，這深深激勵我們。」（施文第017頁）



《荷蘭時代的福爾摩沙》第236頁，〈尤紐斯報告書〉1635年「搭加里揚之戰」，12月24日的記錄原文。圖／作者提供

施雅軒明知呂著是根據《熱蘭遮城日誌》記載，1634年，堯港曾一次出貨3000枚鹿皮，搭加里揚與北邊的新港社因社界決鬥，荷蘭士兵一次在堯港附近，與搭加里揚人相遇，一次和新港人從堯港登陸，在大岡山附近與搭加里揚約150至200人交鋒，和〈尤紐斯報告書〉第一手現場記錄，荷軍「12月24日：晚上，爬到樹上就可以看的到」，12月25日「我們的敵人在渡河之後就出現了」的記實史料，來主張Taccariangh搭加里揚，是在一條冬天仍有水須「渡」的大河流南岸旁邊，晚上在北岸可看到搭加里揚村莊。

再看，從二層行溪至今岡山平原（高雄平原北段）的地理河流實況，只有今之阿公店溪（舊名濁水溪）是冬天仍有水的大河流，其他都是小溪溝（簡烱仁主張在岡山北邊，無大河須渡的路竹、湖內，呂著認為是誤解）。

所以，呂著根據這些明確證據，主張搭加里揚的位置，是在岡山平原今阿公店溪的南岸旁邊。

這條大河如是在阿公店南方的典寶溪，千人大軍須先渡阿公店溪，渡河是戰爭重大危機，尤紐斯不會無記錄。

施雅軒對呂著論述主張搭加里揚之位置，在阿公店溪南岸旁邊，最重要和關鍵的幾條第一手史料的論證，竟是一字不提，就引述幾張在「搭加里揚之戰」之後二、三十年與一、二百年的人所繪，與1635年「搭加里揚之戰」不相干或誤差的古地圖，來推論Taccariangh即哆吧思戎，是在今橋頭仕隆。



《高雄文獻》施雅軒原文第017頁，引錄〈尤紐斯報告書〉1635年「搭加里揚之戰」，12月24日晚上，荷軍「爬到樹上看的到」搭加里揚村村莊的原文。圖／作者提供

仕隆是在典寶溪南方二、三公里遠，不是在河流典寶溪的南岸南邊，冬天晚上在典寶溪北岸，爬到樹上也是看不到。

可見施雅軒主張搭加里揚是在今橋頭仕隆的推論，明顯是錯誤，違背史實。

五、討論台灣四百年歷史地理，不能只在紙上談兵

施雅軒拿一些與搭加里揚之戰不相干的古地圖，所「重構」的搭加里揚位置，竟然與其文章中引錄的荷蘭第一手史料的明確記載不合，也與高雄平原地理現場不合，自相矛盾，不是很奇怪嗎？

更奇怪的，是施雅軒對呂著主張的重要與關鍵史料證據，竟採用選擇性、斷章取義、略而不提的方式，來指稱呂著是「相關研究誤區」，這樣的討論合理嗎？能成立嗎？

筆者是高雄人，在高雄、岡山、路竹讀書教書生活，重要地理實況很清楚。

施雅軒若就近到仕隆與典寶溪現場田野一下，或上網核對一下現今高雄地圖，還會寫出這種只在「紙上談兵」，與高雄平原這塊土地脫節的文章嗎？



《高雄文獻》2014年8月，刊登呂自揚著〈流寇林道乾與打狗—根據《明實錄》，析論流寇林道乾遁入臺和到打鼓山之說的由來與無稽〉論文，二位匿名高雄文獻審查意見表。圖／作者提供

附記：

本文下篇，將逐一檢視施文引述的史料和多處錯誤，隨後發表。