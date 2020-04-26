銅鑼灣書店老闆林榮基日前在台北市中山區遭潑紅漆，警方昨逮捕涉案兄弟檔28歲曾士晟、27歲曾士峰，以及有槍砲前科的55歲鄭啟龍3人，台北地檢署複訊後聲請羈押禁見，台北地院漏夜開庭，但僅裁定3人各僅6000元至2萬元交保，限制住居並每週至轄區派出所報到3次。

鄭說他日前與台商友人閒聊，認為林某破壞兩岸和平，開書店時募款得六百萬資助，所以教唆其他兩人犯案，這是什麼話？是合理的理由嗎？林某是香港書商，只因出書得罪中共，擔心被害，所以移民到台灣，與兩岸和平有何關係？人家募款六百萬又干卿底事？其中若無不可告人之事，其誰能信？

日前「白狼」獲邀前往中山大學演講有觀政黨理念之事，又是為何？「白狼」是何許認也，堂堂大學教授不知嗎？與以上三個糊塗蛋有何不同？國共等統派人士通常既野蠻又霸道，所以以前國共鬥爭得你死我活，其實不過半斤八兩，都想當老大，奴役他人，有幾個是好東西？

以前阿扁沒有威脅或迫害他人，只因被馬政府與司法羅織罪名為「貪污」，只是一審就被當庭拘押，堂堂總統被糟蹋若此！若非有意羞辱阿扁與台灣人，其誰能信？而今，三個威脅人身安全的歹徒，居然各僅6000元至2萬元交保，像話嗎？何況鄭某曾有槍炮前科。如此法官是否在「放水」？還有馬某人與林益世的案子，也不無「放水」之嫌，難怪社會對司法信任度很低。

難怪林榮基也認為，台灣存在著許多問題，例如「明明是台灣人卻說自己是中國人」，另外在今年台灣大選有「5百萬人支持韓國瑜」，這就是個問題，所以他表示，台灣人自己一定要有所行動，未來才有希望，「我開書店就是對中共的反抗。」其實那些支持草包韓的，無非都是死要18%的自私自利者。