北京數週沒有出現新冠病毒病例後，近日出現幾十起確診感染案例，案例都與北京一個食物批發市場有關。新冠病毒捲土重來，讓原本幾乎恢復正常運作的北京再度陷入緊張。

北京市疾控中心星期天（6月14日）在新聞發布會上表示，星期天0至7點，北京新增8個確診病例，都與新發地市場有關聯，其中1例正進行流行病學調查中。從6月12日通報發生感染案例後至今，總共有51個案例。

北京新出現的病毒感染問題已經擴散到臨近的遼寧省。遼寧省衛健委通報說，12日遼寧新增無症狀感染者2例，都是北京12日報告的確認病例密切接觸者。截至13日24點，遼寧省累計報告151個確診病例，死亡2例，出院147例，還有241人正在接受醫學觀察。

北京市政府發言人徐和建星期天說，「北京進入非常時期」 。他表示，防止疫情反彈和蔓延的形勢十分嚴峻，必須做好和病毒長期鬥爭的準備。

中國至少10個省市警告市民不要前往北京，並要求近期前往北京的人員向當局通知。

由於新發地市場是北京最大的農產品批發市場，這讓人聯想到去年武漢市首先爆發疫情的華南海鮮市場。路透社報導說，政府一位流行病專家星期天對媒體表示，北京不會變成第二個武漢，不會發生病毒擴散到全國許多城市和需要封鎖的情況。

新發地市場已在星期六凌晨關閉，進行全面的衛生整治和消毒，上萬名市場人員將接受檢測。新發地所在的丰台區啟動戰時機制，緊急制定社區防控指引，成立現場指揮部，附近學校立即停課或暫緩復課，市場周邊多條道路也臨時封路。

新發地市場的蔬菜水果供應量佔全北京市9成，被形容是北京最大的 「菜籃子」。