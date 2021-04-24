30年前，頭頂著「反共」正字標記的新國民黨（簡稱新黨），最近為了是否持續反共，或者跟著選票走，爆發了一場榮譽黨主席和現任黨主席的茶壺風暴。圖為新黨榮譽主席郁慕明。擷自新黨臉書

30年前，頭頂著「反共」正字標記的新國民黨（簡稱新黨），最近為了是否持續反共，或者跟著選票走，爆發了一場榮譽黨主席和現任黨主席的茶壺風暴，不只是新黨這幾年偷偷把反共大旗卸下來，統促黨早就不反共了，而且還要在老共攻打台灣時，扮演裡應外合，陣前起義的工作，至於國民黨，現在真的很尷尬，老共已經宣布國民黨壽終正寢，國民黨卻硬要把「92共識」演下去，整個黨對反共缺乏共識，黨主席夾在中間，或早或晚，選票會跑光光。

美中加強抗中力量

美日兩國發布聯合聲明，努力抗中之後，4月21日，美國國會再加碼，制定法案對抗中國，民主黨提出「戰略競爭法案」，外交委員會已經審查通過，將送到大會，這是美國針對老共紅色擴張，所做的抵制和圍堵，被視為全面性的抗中法案，從提升科技競爭到經濟制裁，以及組織「非紅供應鏈」等手段，美國的動作越來越多，不只是因為美國人民因為武漢瘟疫導致的大規模死傷，引發的反中情緒，目前正是民氣可用，在這樣的氛圍下，日韓兩國社會的反中意識，也高漲到70%以上，反而，位於風暴中心的台灣，反共力道有氣無力，這與8成的台灣人拒絕被老共併吞，形成非常弔詭的矛盾結局。

台灣的矛盾，凸顯出這幾十年，老共對台灣的以商逼政和收買親共傳媒，所進行的「認知作戰」，已經收到某種程度效果，2018年，親中候選人席捲地方選舉，老共欣喜若狂，以為台灣指日可以歸降，若不是2019年，台灣社會提早察覺紅色媒體顛覆，並對紅色滲透制定法律，否則情況會更糟，在紅色媒體的催眠之下，被中共文攻武嚇，威脅最嚴重的台灣，反而表現最無動於衷，連外國媒體對台灣社會的無感，也感到奇怪。台灣的無感與勇敢無關，這裡面有多種可能，第一，不相信老共會發動侵略戰爭，第二，多數台灣人雖然拒絕共產奴隸的生活，但是，卻缺乏積極建立自己國家的信心，第三，台灣人認為自己太小，無能力抵抗大中國侵略，第四，遇到戰爭的苟安投降心理，以上的理由可以證明，老共對台實施認知作戰，的確影響到台灣人心思。

台灣反共意識太低

如果和韓國相比，台灣可以說是危機的後知後覺者，南韓因為薩德導彈事件，遭到老共「禁韓令」以來，經濟大受打擊，但是，南韓社會也不服輸，對於親中的電影或廣告，也實施抵制，以牙還牙，顯現出韓國人有仇報仇個性，這一點是台灣人無法相比的，台灣鳳梨被老共抵制，卻沒有相對應的貿易報復，就可見一般了。

根據政大選舉研究中心，最近發表的台灣抗中民調，從2016年到2020年的變化，主張抗中的民調從38%來到54%，四年來增加16%，主要因素是2019年的香港「反送中運動」，提高台灣社會反共的能量，否則反共態度還在40%上下徘徊。

從民調的對象區分來看，親綠的民眾，反共表態從6成增加到8成，沒有政黨色彩的無黨籍民調，也從3成增加到5成，唯一的親藍民眾，2016年反共民調30%，來到2020年還是30%，可見香港的「反送中運動」對藍營支持者影響不大，因為綠營反共情緒提高，才拉高整個民調數字超過5成，否則，數字真的難看。

想想看，不認為自己會遭受老共攻打的美日韓，反共民意超過7成，每天處在被動戰爭邊緣的台灣，每天面對共機侵擾台灣，卻對老共沒有敵意，這才是令人緊張啊。

看看瑞士吧，瑞士是中立國家，卻沒有放棄武裝軍備，街上到處可以看到男女軍人，社區中心裡面定點告示著，一旦有戰爭，公民的集合地點，以及武器的存放地點，相反的，台灣卻老神在在，是自認可以永久和平，還是認為投降是唯一方法呢？

還是老話，「自己的國家自己救」，國防部應該規畫全民抗中的藍圖了，別持續睡覺。



不認為自己會遭受老共攻打的美日韓，反共民意超過7成，每天處在被動戰爭邊緣的台灣，每天面對共機侵擾台灣，卻對老共沒有敵意，這才是令人緊張啊。2021.4.20中國解放軍機共十架次在我國西南空域活動示意圖。 圖／擷自國防部網站，民報合成