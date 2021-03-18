為了挽救緬甸民主人士生命，台灣一夕之間募集了5000件女性內衣，送到緬甸，原因很催淚，因為緬甸的軍人迷信走在女性內衣底下，一輩子會倒楣，民運人士抓住軍人心理弱點，利用晚上，偷偷把這些內衣掛在街上，發生軍警抓捕時候，就可以拖延軍警時間，讓民運人士多一分鐘時間躲藏。

示威演變成排華行動

緬甸的示威已經進入45天，看起來並沒有停止現象，隨著軍政府拉高暴力鎮壓，和平示威已經演變成暴動，而且走向排華行動，14日，仰光萊達雅工業區出現群眾湧進，攻擊華人工廠，並且縱火的行動，軍政府在中共大使館要求下，派出大軍壓境，當場展開屠殺，當天有59人死亡，到目前為止，示威死亡的民眾來到183人，被捕者超過2千人，示威人民雖然無法和軍政府子彈對抗，只好利用打游擊，四處造勢，目前已經轉向華人出氣，並且揚言，只要有一名示威者死亡，就會燒毀一間華人工廠」，這一天，估計華人工廠有32家受害，損失10億台幣。

一位台商說，「目前緬甸銀行關門，金流停止，政變剛發生，敏感的外資已經逃走，例如日本麒麟啤酒，港口也因為罷工，原料進不來，很多工廠等於停工狀態」，上月，華航也帶走一批離境台商，外國媒體說，工業區遭到攻擊，緬甸的經濟將會遭到重傷，問題是，目前雙方已經陷入僵局，無法談判，美國雖然針對軍政府領導人實施經濟制裁，凍結資金，效果卻不大。

示威者突然把箭頭指向中共，剛開始是包圍中共使館，現在針對工廠，因為第一，政變之前，中共外長王毅剛離開緬甸，動機可疑；第二，中共一直沒有針對軍政府政變行動發出譴責，甚至語言上還支持政變；第三，軍事鎮壓現場出現的子彈和催淚彈，彈殼有中文字體，所以難免會聯想中共介入，支持軍政府政變，因此，示威者把示威對象導向華人工廠。

2014年，中共和越南因為南海探採原油的事件，雙方發生衝突，中共的海警巡邏艇對越南漁民開火，造成死傷，這下子激怒了越南人，中越過去曾經爆發戰爭，對歷史上的戰爭，越南人耿耿於懷，很多學者感到奇怪，越南人討厭中國人，卻對美國人歡迎，這兩個國家都曾經和越南打過仗，但是，越南並不討厭美國。

2014年越南的排華暴動同樣針對工業區，導致多處工業區的華商和台商損失慘重，而每次排華運動必定有台商受害，因為華商和台商在國際上很難區分，只要是黃皮膚即便是馬來西亞人，也會被視為中國人。去年因為武漢瘟疫，歐美社會一陣排華運動，不少非中國的新加坡或菲律賓人，韓國人被誤為華人，在街上被毆打，道理一樣的。

為了區分台商和華商，台灣政府還特別印製「我來自台灣」，貼在工廠牆上。

台商應該區分華商

這一次，台灣政府已經呼籲，緬甸的台商應該掛上青天白日國旗自保，問題是有無效果，還不知道。

目前僅知，14日被暴動攻擊的台商是昌億製鞋，昌億製鞋的總公司是大億集團，轄下有4萬名工人，來自台中，2014年，越南發生排華暴動，大億集團為了疏散亞洲地區的工廠，才到緬甸設廠，目前昌億在緬甸的員工有9000人，製造愛迪達和convers，台商在政府南下政策下，投資緬甸達到200億美金，算起來不輸日本，台商本以為緬甸比較安定，沒料到排華暴動又來了。

緬甸在軍政府時代，經濟受到制裁，2010年，軍政府釋放翁山蘇姬，政治也改革開放，西方國家開始對緬甸投資解禁，從土地面積和資源來看，緬甸發展比越南更具優勢，因此，台灣政府喊出「新南向」之前，就已經有台商進入緬甸投資土地，其中，有「越南王」稱號的丁廣鋐最具代表，丁廣鋐的父親是丁善理，早期國民黨投資越南的代表，因為資金扯不清，造成丁善理自殺，但是，丁家所投資的胡志明土地，經過開發後已經大賺，目前台商在緬甸的土地投資，以丁善鋐最具規模，日本和緬甸政府的依洛瓦底江投資開發計畫，也因為政變而受阻，估計今年緬甸的經濟發展，已經無法達到7%的預期。

緬甸街頭運動無法善了，台商如同游牧民族，投資事業還要說明，「我不是中國人」，中台兩國糾纏不清，看起來，新南向政策也真的不容易。



緬甸軍隊政變，至今各地民眾持續抗爭。示意圖／擷自公視新聞影片