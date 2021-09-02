美國8月中旬撤軍阿富汗，中國官媒卻趁勢對台發起攻心戰，轉而質疑起美國協防颱灣的承諾，也一度引發台灣內部親中人士做出「今日阿富汗、明日台灣」的類比。對此，前美國駐聯合國大使凱莉·克拉夫特（Kelly Craft）8月31日以視訊方式出席台北遠景基金會所舉辦的「2021亞太安全對話」論壇時，重申台灣對美國的重要性。她表示：如果失去台灣，美國就輸了。她還痛批中國官媒政治操作阿富汗議題的手法「可恥」。

克拉夫特一開場就直言，美國撤軍阿富汗的決策不僅影響到當地人、也影響到阿富汗以外的世界，包括台灣。她說：「身為美國人，我不能對這件事所傳遞的訊息保持沉默。阿富汗距離台灣和美國就像是距離一個世界一樣的遙遠，但是發生在阿富汗的事情影響了所有人，包含我們在『民主中國』（意指台灣）的朋友。」

她接著痛批以環球時報為首的官媒將阿富汗議題套用在台海局勢上，趁勢政治操作，來對台喊話，並質疑起美國協防台灣的決心。

克拉夫特以「可恥」形容中國官媒這樣的政治操作。她說：「阿富汗人感覺在追求自由民主、對抗恐怖主義的道路上被背叛了，我們（美國）讓阿富汗失望了。如果跳脫單純阿富汗的敘事，以亞洲視角來看待，我們更應該感到擔憂。中國共產黨利用英勇的美軍在阿富汗的死傷，去質疑美國的對台承諾，作為中共喉舌的環球時報實在是太可恥了！」

克拉夫特認為，中共操弄美國對台承諾的手法是一大錯誤。她說，台灣和阿富汗截然不同，她堅信美國協防颱灣的承諾堅定。她說，她身為美國前總統特朗普政府的一員，相當樂見新任拜登政府能夠延續對台政策。

克拉夫特表示，美國無法承擔失去台灣的風險。她說：「如果你不確定這個小國（台灣）的命運對你來說是否重要，請記得，這攸關我們的安全與美國的命運。如果沒有台灣，你的生活、你的事業都將付之一炬，因為我們（美國）失去了太平洋。（美國）身為一個太平洋國家，我們無法承擔將命運交予共產中國。失去台灣，我們就輸了。」

克拉夫特是第一位公開與台灣駐紐約辦事處官員共進午餐的美國駐聯合國大使，任內還聲稱推動讓台灣重返聯合國的議案，挺台灣的立場相當鮮明。

克拉夫特在今年1月卸任前，原本要出訪台灣，親自拜會台灣總統蔡英文。當時，她的外交出訪計劃曾一度引發中國外交部跳腳，發言人華春瑩還嚴詞警告美國「將為其錯誤行為付出沉重代價」。不過，就在克拉夫特出發前一刻，美國國務院為「確保政權交接順利」，臨時取消了包括克拉夫特在內的所有外交官員的出訪計劃。



克拉夫特是第一位公開與台灣駐紐約辦事處官員共進午餐的美國駐聯合國大使，任內還聲稱推動讓台灣重返聯合國的議案，挺台灣的立場相當鮮明。圖／擷自凱達格蘭論壇影片