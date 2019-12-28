鴻海集團創辦人郭台銘27日晚間參加中國國民黨立委候選人造勢晚會，批評無黨籍立委洪慈庸當立委時「忙著結婚生小孩」，引發各界批評，洪慈庸則回應，她就算生產，還是質詢到最後一刻，產後立刻復工，「今年選舉歪樓到變成攻擊歧視女性大賽」，對此，郭台銘今（28）日向洪慈庸致歉，因「嘴快而失言，並無貶意」。

郭台銘昨天為中國國民黨立委候選人楊瓊瓔站台時批洪慈庸「忙著結婚、忙著生小孩」，洪慈庸昨晚在臉書回應，選舉是多沒話題？站台對象是多沒有優點可稱讚，非得拿另一位女性的生產做文章？她在本屆拿下5次優秀立委，楊瓊瓔還是待觀察立委；這也凸顯了，女性在工作上得碰上多少難題和壓力，得碰上多少不友善的攻擊和質疑，希望有一天，女性的選擇不再是攻擊標的。

對此，郭台銘今天在臉書發表聲明表示，關於昨天在台中提到洪慈庸忙結婚生子之事，是他到台中時鄉親提起，告知他們的感受，若有任何女性朋友包括洪慈庸感受到不尊重，他向大家鄭重道歉，他的幕僚劉宥彤，蔡沁瑜都是有3個孩子的母親，他了解職業婦女兼顧工作和家庭的不容易。

他說，他最鼓勵大家多生小孩，從鴻海公司提供生小孩可有超過10多萬元的生育補助，到提出0到6歲國家養的政策，都是希望能減少婦女的負擔，真心非不尊重女性，「對發言上的分寸，在此對洪小姐致歉」。