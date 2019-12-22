時代力量新北市第一選區立委候選人張衞航（左）接受《民報》專訪時表示，他來自沒有背景的平凡中產家庭、沒有資源，比藍綠候選人更貼近人民聲音。圖／張衞航提供

時代力量新北市第一選區立委候選人張衞航表示，他從2006年開始擔任法扶律師，很多案件的當事人都是弱勢，他發現人犯一再的回籠，是因為教育出了問題，家庭功能失調，而獄政的教化功能也不足，因此，進入國會最想推動司法與教育改革，前者是他的專業領域，後者則是為了讓所有的孩子們可以享有相同的教育資源，盡可能培育出未來世界需要的現代公民。

時代力量新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）立委候選人張衞航接受《民報》專訪時提及，他擔任法扶律師時去探視一位當事人，那位當事人跟他說很冷，原來是冬天寒流來棉被不夠，而監獄是不會多給的，他通知當事人的媽媽幫忙買一件，但媽媽根本沒有去，「有些人已經被家庭放棄了，沒有溫暖」，他當下就在合作社買一條棉被送給對方。

「沒有溫暖的人，出獄後不會憤恨社會嗎？」，他認為，這是基本人權，監獄不能把受刑人關到生病、或讓他們在獄中絕望，就是教化功能失調，人犯才會一再回籠，他主張改革獄政，提升監獄內教化與教育能量，讓受刑人改過自新，習得一技之長，以利更生人重返社會。

重懲司法關說 消滅權貴司法

在司法改改革方面，要「消滅權貴司法」，重大經濟及貪污犯未繳回犯罪所得前，不得到外役監服刑，他說，白領犯罪、貪污犯等很容易到外役監，做的都是比較輕鬆的工作，「是特別選去的」，遴選標準「可以運作的空間很大」，還可以辦理縮短刑期，所以很多有錢人很快就出來了，很不公平，時代力量和他主張提高貪污犯假釋門檻、假釋決定權改交法院，避免行政干預及黑箱審查。

此外，要增訂棄保潛逃罪，遏止重犯逍遙法外，他說，前中央廣播電台董事長朱婉清，被控侵占逾百萬公款，連夜棄保潛逃國外，但檢察官以「業務侵佔罪」，而非「貪污罪」起訴，她在國外等到追訴權時效過了才回到台灣，結果法院判「免訴」，他認為，央廣是政府出資，央廣董事長是從事公共事務，應該是公務員，所以貪污治罪條例也要修補漏洞，「很多肥缺、貪官污吏都在國營事業」。

他說明，司法改革的具體作法還包括重懲司法關說、訂定「妨礙司法公正罪」；實現人民參與審判、建立國民法官，實現人民參審，是司法國是會議的首要共識；強化被害人權利保障，設置犯罪被害人保護會，加強保障被害人權益；持續強化修復式司法，減少更多悲劇發生。

強化法治金融教育 厚植公民素養

在教育改革方面，配合108課綱，增加公立學校經費與優化教材內容，很多小學生上安親班，但一來費用較高，二來一直在寫功課、考試，就是填鴨式的教育，會扼殺孩子創造力，他主張強化課後班與寒暑假課程，讓家長不只有安親班與私立學校的選項，公立學校也能培養出新世代的優秀人才。

此外，國中小教材增列法治與金融教育，從根本厚植現代公民必備素養，減少日後發生相關糾紛與訴訟，避免形成影響人生發展的重大衝擊。張衞航提到，他在法扶協助很多弱勢當事人，發現很多淪為卡債族的案例是因入不敷出，以卡養卡、以債養債，「負債累累，很容易變成犯罪溫床」，這是因為從小沒有財務規劃，而學校教育偏重理論，他認為從小就應教導小孩記帳的重要性，國中應教育金融投資概念，預防詐騙集團犯罪。

張衞航提出七大政見，捍衛國家主權、落實居住正義、強化公共運輸、完善公托家園、實現教育升級、推動司法改革、促進地方繁榮等。



張衞航說，他只有一輛宣傳車，常常揹著5公斤重的燈箱播放政見拜票，也有很多人當場問他法律問題，他也現場提供服務。圖／張衞航提供

投入新北第一選區，張衞帆分析，藍綠固然都有基本盤，但對藍綠兩黨候選人都不滿意的人也很多，「我就是其中一個」，淡水、林口有非常多來自外地的年輕小家庭，這些外來人口與傳統組織或地方勢力連結並不深，正是他主要爭取的對象。

翻轉藍綠 落實選賢與能民主真諦

他強調，政二代不見得無法勝任，如美國甘迺迪家族、日本小泉家族，後繼者表現都很出色，但若能力不足、沒有專業，就無法獲得選民青睞；他跟藍綠候選人的最大差異是，他來自沒有背景的平凡中產家庭、沒有資源，一路靠自己法律專業為當事人解決糾紛，在現實社會中自力更生，比他們更貼近人民的聲音、更了解老百姓的日常需要，更知道如何解決問題。

當然，他也很清楚自己的劣勢，沒有樁腳、沒有資源、沒有管道來打組織戰，在耕耘知名度上相當辛苦，選民一開始根本不知道有他這個選項，但他相信行動帶來希望，他可以走遍選區每個角落，提出自己所相信的價值、理念和行動方式，爭取更多選民支持，選民反應都是真實的、有所期待的、希望改變的，他認為有機會在這個選區翻轉藍綠，落實選賢與能的民主真諦。

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